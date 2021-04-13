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В России за сутки 9611 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9611 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 9611 человек после COVID-19, за все время - 4 281 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:22
2021-04-13T11:22
2021-04-13T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9611 человек после COVID-19, за все время - 4 281 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 9611 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 281 776", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1694, Санкт-Петербурге - 1194, Подмосковье - 567 человек.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество