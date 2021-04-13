https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728033098.html

В России за сутки 9611 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9611 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 9611 человек после COVID-19, за все время - 4 281 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:22

2021-04-13T11:22

2021-04-13T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 9611 человек после COVID-19, за все время - 4 281 776, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 9611 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 4 281 776", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1694, Санкт-Петербурге - 1194, Подмосковье - 567 человек.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество