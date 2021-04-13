https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728002934.html

Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T05:01

2021-04-13T05:01

2021-04-13T09:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:214:2929:1862_1920x0_80_0_0_7cfb2f91ac610fd61ae0c6dd44efb0e5.jpg

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet.Специалисты проанализировали образцы пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнили течение болезни у заразившихся британским штаммом и у тех, у кого выявили другие варианты коронавируса.Авторы еще одного исследования, также опубликованного в Lancet, пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелым симптомам и не сказывается на длительности заболевания. Не обнаружили исследователи и связи с вероятным ростом числа повторных случаев заражения. Тем не менее ученые все же подтвердили, что британский штамм более заразен. Однако, по их мнению, уже существующие вакцины останутся эффективными и против этого варианта коронавируса. Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.В России, по последним данным, насчитывается 128 случаев британского штамма. Все они завозные, преимущественно из Турции и Танзании.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире