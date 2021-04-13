Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728002934.html
Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи
Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи
Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T05:01
2021-04-13T09:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:214:2929:1862_1920x0_80_0_0_7cfb2f91ac610fd61ae0c6dd44efb0e5.jpg
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet.Специалисты проанализировали образцы пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнили течение болезни у заразившихся британским штаммом и у тех, у кого выявили другие варианты коронавируса.Авторы еще одного исследования, также опубликованного в Lancet, пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелым симптомам и не сказывается на длительности заболевания. Не обнаружили исследователи и связи с вероятным ростом числа повторных случаев заражения. Тем не менее ученые все же подтвердили, что британский штамм более заразен. Однако, по их мнению, уже существующие вакцины останутся эффективными и против этого варианта коронавируса. Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.В России, по последним данным, насчитывается 128 случаев британского штамма. Все они завозные, преимущественно из Турции и Танзании.
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570043170_0:195:2222:1862_1920x0_80_0_0_ff2573d06db54693e125ed49ec31e4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Между британским штаммом COVID-19 и высокой смертностью не нашли связи

05:01 13.04.2021 (обновлено: 09:10 13.04.2021)
 
© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet.
Специалисты проанализировали образцы пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнили течение болезни у заразившихся британским штаммом и у тех, у кого выявили другие варианты коронавируса.

"Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом", — говорится в публикации.

Авторы еще одного исследования, также опубликованного в Lancet, пришли к выводу, что британский штамм не приводит к более тяжелым симптомам и не сказывается на длительности заболевания. Не обнаружили исследователи и связи с вероятным ростом числа повторных случаев заражения.
Тем не менее ученые все же подтвердили, что британский штамм более заразен. Однако, по их мнению, уже существующие вакцины останутся эффективными и против этого варианта коронавируса.
Мутацию коронавируса SARS-CoV-2, получившую название B.1.1.7, обнаружили в Великобритании в середине декабря. Сообщалось, что этот вариант намного заразнее исходного и существенно увеличивает риск летального исхода. С тех пор эту мутацию обнаружили уже в 130 странах. Кроме того, по миру распространяются и другие опасные мутации — южноафриканский вариант выявили в 80 странах, а бразильский — в 45.
В России, по последним данным, насчитывается 128 случаев британского штамма. Все они завозные, преимущественно из Турции и Танзании.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
12:10Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
12:09В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
12:02Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
11:58Летчик рассказал о секретах президентского самолета
Лента новостейМолния