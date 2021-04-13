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https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728001648.html
Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски протекания... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:57
2021-04-13T03:57
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски протекания COVID-19 в тяжелой форме снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По её словам, для пожилого человека, который, как правило, имеет несколько заболеваний, очень важно постоянно находиться на медицинском контроле. Поэтому при любом появившемся симптоме, любом изменении состояния здоровья нужно обращаться к лечащему врачу."Сейчас в Москве большие группы населения, которые наблюдаются дома - патронажные пациенты, или группы пациентов с 3-4 заболеваниями, которые вошли в большой проект "Хроники" - эти пациенты имеют своего лечащего врача, и имеют прямой контакт с врачом по телефону. Любой симптом - заболела голова, повысилась температура, появились боли в грудной клетке - лучше сказать об этом лечащему врачу. Если нет прямого контакта с лечащем врачом, важно, чтобы была возможность прийти на прием и проконсультироваться. И обязательно выполнять все рекомендации лечащего врача, я особенно имею в виду людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, то есть состояние заболеваниям, которое требует ежедневного приёма одних и тех же лекарственных препаратов для стойкой ремиссии, хорошего контроля", - добавила врач.
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надежда рунихина, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

03:57 13.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски протекания COVID-19 в тяжелой форме снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
"Сейчас опубликовали новые данные и оказалось, что пожилые пациенты, кто заболел ковидом, имели самое тяжёлое течение и самые неблагоприятные исходы, если они имели неконтролируемую артериальную гипертонию. То есть если в момент заболевания не принимали лекарства от повышенного давления, то имели самые тяжёлые исходы. Даже с точки зрения возможности заболеть коронавирусом, если человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски болеть тяжело ковидом снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания", - рассказала Рунихина.
По её словам, для пожилого человека, который, как правило, имеет несколько заболеваний, очень важно постоянно находиться на медицинском контроле. Поэтому при любом появившемся симптоме, любом изменении состояния здоровья нужно обращаться к лечащему врачу.
"Сейчас в Москве большие группы населения, которые наблюдаются дома - патронажные пациенты, или группы пациентов с 3-4 заболеваниями, которые вошли в большой проект "Хроники" - эти пациенты имеют своего лечащего врача, и имеют прямой контакт с врачом по телефону. Любой симптом - заболела голова, повысилась температура, появились боли в грудной клетке - лучше сказать об этом лечащему врачу. Если нет прямого контакта с лечащем врачом, важно, чтобы была возможность прийти на прием и проконсультироваться. И обязательно выполнять все рекомендации лечащего врача, я особенно имею в виду людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, то есть состояние заболеваниям, которое требует ежедневного приёма одних и тех же лекарственных препаратов для стойкой ремиссии, хорошего контроля", - добавила врач.
 
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