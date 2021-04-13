https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728001648.html

Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме

Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски протекания... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:57

2021-04-13T03:57

2021-04-13T03:57

распространение коронавируса

надежда рунихина

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Если пожилой человек по основному заболеванию находится на хорошей лекарственной терапии и все симптомы контролируются очень надёжно, то риски протекания COVID-19 в тяжелой форме снижаются по сравнению с теми пациентами, у которых есть дефекты в лечении заболевания, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.По её словам, для пожилого человека, который, как правило, имеет несколько заболеваний, очень важно постоянно находиться на медицинском контроле. Поэтому при любом появившемся симптоме, любом изменении состояния здоровья нужно обращаться к лечащему врачу."Сейчас в Москве большие группы населения, которые наблюдаются дома - патронажные пациенты, или группы пациентов с 3-4 заболеваниями, которые вошли в большой проект "Хроники" - эти пациенты имеют своего лечащего врача, и имеют прямой контакт с врачом по телефону. Любой симптом - заболела голова, повысилась температура, появились боли в грудной клетке - лучше сказать об этом лечащему врачу. Если нет прямого контакта с лечащем врачом, важно, чтобы была возможность прийти на прием и проконсультироваться. И обязательно выполнять все рекомендации лечащего врача, я особенно имею в виду людей с повышенным артериальным давлением, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, то есть состояние заболеваниям, которое требует ежедневного приёма одних и тех же лекарственных препаратов для стойкой ремиссии, хорошего контроля", - добавила врач.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда рунихина, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество