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Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:17
2021-04-13T10:17
джон кирби
министерство обороны сша
сергей рябков
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сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют", - сказал Рябков журналистам."Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - добавил он.По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США - это всегда элемент определенной геополитики.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
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джон кирби, министерство обороны сша, сергей рябков, монтре, вашингтон (город), сша, в мире

Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

10:17 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют", - сказал Рябков журналистам.
"Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - добавил он.
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США - это всегда элемент определенной геополитики.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 14:55
Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
 
Джон КирбиМинистерство обороны СШАСергей РябковМонтреВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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