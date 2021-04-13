https://ria.ru/20210413/korabli-1728022835.html

Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Рябков прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:17

2021-04-13T10:17

2021-04-13T10:17

джон кирби

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американским военным кораблям нечего делать у берегов России, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не хотел бы вдаваться в вопросы разных интерпретаций того, что такое свобода мореплавания, свобода моря, особенно в данном контексте. Я знаю одно, что американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют", - сказал Рябков журналистам."Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - добавил он.По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США - это всегда элемент определенной геополитики.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая.Операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

https://ria.ru/20210412/korabli-1727909979.html

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вашингтон (город)

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джон кирби, министерство обороны сша, сергей рябков, монтре, вашингтон (город), сша, в мире