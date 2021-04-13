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Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ" пройдут в Москве

Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ" пройдут в Москве

26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:43

2021-04-13T17:43

2021-04-13T17:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 апр - Пресс-служба компании Восток Капитал. 26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей: действующие предприятия крупнотоннажной химии (производители метанола, аммиака, азотных удобрений; всех объединяет используемый ресурс – природный газ), инициаторов инвестпроектов, профильных регуляторов, лицензиаров технологий производства, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков услуг. Различные форматы для общения и налаживания контактов – деловая программа, выставка, неформальное общение во время кофе-брейков, гала-ужина, обедов. Специфика программы обеспечивает участие технических руководителей и специалистов: технические директора, главные инженеры, технологи, начальники агрегатов, руководители по инновациям, техническому развитию, реализации проектов и многие другие. Получить полный список проектов, которые будут обсуждаться на конгрессе, можно по ссылке: https://www.syngasrussia.com/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/. Официальный сайт мероприятия: https://www.syngasrussia.com/ , 18+Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контакты для аккредитации СМИ: Пипина Светлана, SPipina@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы