Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/kongress-1728117066.html
Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ" пройдут в Москве
Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ" пройдут в Москве
26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:43
2021-04-13T17:43
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728121283_13:79:982:624_1920x0_80_0_0_fbad1e6d999f63f4d257d90db204d85c.jpg
МОСКВА, 13 апр - Пресс-служба компании Восток Капитал. 26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей: действующие предприятия крупнотоннажной химии (производители метанола, аммиака, азотных удобрений; всех объединяет используемый ресурс – природный газ), инициаторов инвестпроектов, профильных регуляторов, лицензиаров технологий производства, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков услуг. Различные форматы для общения и налаживания контактов – деловая программа, выставка, неформальное общение во время кофе-брейков, гала-ужина, обедов. Специфика программы обеспечивает участие технических руководителей и специалистов: технические директора, главные инженеры, технологи, начальники агрегатов, руководители по инновациям, техническому развитию, реализации проектов и многие другие. Получить полный список проектов, которые будут обсуждаться на конгрессе, можно по ссылке: https://www.syngasrussia.com/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/. Официальный сайт мероприятия: https://www.syngasrussia.com/ , 18+Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контакты для аккредитации СМИ: Пипина Светлана, SPipina@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728121283_193:81:961:657_1920x0_80_0_0_668bb30e367599e9d89abe7c6d5dcf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы

Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ" пройдут в Москве

17:43 13.04.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой компании Восток КапиталКонгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ"
Конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой компании Восток Капитал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - Пресс-служба компании Восток Капитал. 26-27 мая в Москве пройдет 4-й ежегодный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ 2021" — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, налаживания деловых связей. Проект предполагает участие всех сторон, вовлечённых в процессы подготовки, реализации проектов строительства и модернизации производственных мощностей: действующие предприятия крупнотоннажной химии (производители метанола, аммиака, азотных удобрений; всех объединяет используемый ресурс – природный газ), инициаторов инвестпроектов, профильных регуляторов, лицензиаров технологий производства, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков услуг. Различные форматы для общения и налаживания контактов – деловая программа, выставка, неформальное общение во время кофе-брейков, гала-ужина, обедов. Специфика программы обеспечивает участие технических руководителей и специалистов: технические директора, главные инженеры, технологи, начальники агрегатов, руководители по инновациям, техническому развитию, реализации проектов и многие другие.
© Фото предоставлено пресс-службой компании Восток КапиталКонгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ"
Конгресс и выставка Азот Синтезгаз Россия и СНГ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото предоставлено пресс-службой компании Восток Капитал
Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз Россия и СНГ"
Получить полный список проектов, которые будут обсуждаться на конгрессе, можно по ссылке: https://www.syngasrussia.com/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/.
Официальный сайт мероприятия: https://www.syngasrussia.com/ , 18+
Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.
Контакты для аккредитации СМИ: Пипина Светлана, SPipina@vostockcapital.com, +7 495 109 9 509 (Москва)
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния