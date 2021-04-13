Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/konflikt-1728129947.html
Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией
Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией
Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T18:10
2021-04-14T01:54
москва
в мире
россия
вашингтон (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз.По мнению авторов доклада, "Россия выстраивает большой, разнообразный и современный набор нестратегического оружия, способного доставлять ядерные и обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что подобные системы предоставляют возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных враждебных действий и противостоять войскам США и союзников у ее границ".Указывается также, что Москва будет пытаться подорвать влияние Вашингтона, ослабить альянсы стран Запада, а также будет демонстрировать способность "управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке".Разведсообщество США называет Россию крупнейшей угрозой Америке в киберпространстве и космосе, а также самым мощным противником в сфере оружия массового уничтожения.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не представляла угрозы ни для кого сама, однако всегда отвечала на ситуации, когда угрожали ей.
https://ria.ru/20210406/voyna-1604402775.html
москва
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, в мире, россия, вашингтон (город), сша

Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией

18:10 13.04.2021 (обновлено: 01:54 14.04.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз.
"Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях", — говорится также в документе.
По мнению авторов доклада, "Россия выстраивает большой, разнообразный и современный набор нестратегического оружия, способного доставлять ядерные и обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что подобные системы предоставляют возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных враждебных действий и противостоять войскам США и союзников у ее границ".
Указывается также, что Москва будет пытаться подорвать влияние Вашингтона, ослабить альянсы стран Запада, а также будет демонстрировать способность "управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке".
Разведсообщество США называет Россию крупнейшей угрозой Америке в киберпространстве и космосе, а также самым мощным противником в сфере оружия массового уничтожения.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не представляла угрозы ни для кого сама, однако всегда отвечала на ситуации, когда угрожали ей.
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:50
NI рассказал, как США готовятся к третьей мировой войне
 
МоскваВ миреРоссияВашингтон (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния