https://ria.ru/20210413/konflikt-1728129947.html

Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией

Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией

Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T18:10

2021-04-13T18:10

2021-04-14T01:54

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз.По мнению авторов доклада, "Россия выстраивает большой, разнообразный и современный набор нестратегического оружия, способного доставлять ядерные и обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что подобные системы предоставляют возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных враждебных действий и противостоять войскам США и союзников у ее границ".Указывается также, что Москва будет пытаться подорвать влияние Вашингтона, ослабить альянсы стран Запада, а также будет демонстрировать способность "управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке".Разведсообщество США называет Россию крупнейшей угрозой Америке в киберпространстве и космосе, а также самым мощным противником в сфере оружия массового уничтожения.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не представляла угрозы ни для кого сама, однако всегда отвечала на ситуации, когда угрожали ей.

https://ria.ru/20210406/voyna-1604402775.html

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москва, в мире, россия, вашингтон (город), сша