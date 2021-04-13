Разведка США оценила возможность военного конфликта с Россией
18:10 13.04.2021 (обновлено: 01:54 14.04.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Россия не заинтересована в прямом вооруженном конфликте с США, говорится в ежегодном докладе американского разведсообщества с оценкой глобальных угроз.
"Мы ожидаем, что Москва будет искать возможности для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях", — говорится также в документе.
По мнению авторов доклада, "Россия выстраивает большой, разнообразный и современный набор нестратегического оружия, способного доставлять ядерные и обычные боеголовки, поскольку Москва считает, что подобные системы предоставляют возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных враждебных действий и противостоять войскам США и союзников у ее границ".
Указывается также, что Москва будет пытаться подорвать влияние Вашингтона, ослабить альянсы стран Запада, а также будет демонстрировать способность "управлять ходом мировых событий как главный игрок в новом многополярном мировом порядке".
Разведсообщество США называет Россию крупнейшей угрозой Америке в киберпространстве и космосе, а также самым мощным противником в сфере оружия массового уничтожения.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда не представляла угрозы ни для кого сама, однако всегда отвечала на ситуации, когда угрожали ей.
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