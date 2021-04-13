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В США допустили возобновление ядерных испытаний в КНДР
В США допустили возобновление ядерных испытаний в КНДР
Разведка США допускает, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:52
2021-04-13T18:52
2021-04-13T18:52
ким чен ын
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Разведка США допускает, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет."Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников - вплоть до и включая возобновление испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР)", - говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвященном оценке глобальных угроз.
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ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире