https://ria.ru/20210413/kndr-1728138789.html

В США допустили возобновление ядерных испытаний в КНДР

В США допустили возобновление ядерных испытаний в КНДР

Разведка США допускает, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:52

2021-04-13T18:52

2021-04-13T18:52

ким чен ын

кндр (северная корея)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Разведка США допускает, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет."Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может предпринять ряд агрессивных и потенциально дестабилизирующих действий, чтобы изменить региональную среду безопасности и внести разлад в отношения США и их союзников - вплоть до и включая возобновление испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР)", - говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, посвященном оценке глобальных угроз.

https://ria.ru/20210411/kndr-1727794514.html

кндр (северная корея)

сша

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ким чен ын, кндр (северная корея), сша, в мире