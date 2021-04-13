В Клязьме нашли вещество, входящее в жидкость для обработки самолетов
20:46 13.04.2021 (обновлено: 21:41 13.04.2021)
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля, который входит в состав жидкости для обработки самолетов от обледенения, превышена в реке Клязьма в 6-10 раз, а в ручье, впадающем в реку, – в 604 раза, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Росприроднадзор вместе с "Центром лабораторного анализа и технических измерений" по ЦФО провел рейд. Выявлены превышения ПДК по этиленгликолю - это вещество входит в состав противообледенительной жидкости: в ручье - более чем в 604 раза, в самой реке и выше по течению - в 6 и 10 раз соответственно, на водовыпуске АО – в 2 тысячи раз. Превышения есть и по другим показателям", - говорится в сообщении в Instagram Радионовой.
Как уточняется, проверка была проведена по обращению жителей ЖК "Город набережных".
В Росприроднадзоре уточнили РИА Новости, что из 17 площадок, на которых самолеты проходят обработку жидкостью от обледенения, только семь соответствуют требованиям государственной экологической экспертизы проекта технической документации.
"ПОЖ (противообледенительная жидкость - ред.) в составе сточных вод попадает в систему ливневой канализации и далее через очистные сооружения в водные объекты, что подтверждается превышениями ПДК в результате трехкратного отбора проб. ООО "Шереметьево-Хэндлинг" не имеет лицензию на транспортировку отходов после обработки самолетов от места обработки до резервуаров накопления отработанной ПОЖ", - говорится в документах Росприроднадзора, предоставленных РИА Новости.
Комментарием аэропорта "Шереметьево" РИА Новости пока не располагает.