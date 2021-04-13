https://ria.ru/20210413/klyazma-1728153905.html

В Клязьме нашли вещество, входящее в жидкость для обработки самолетов

В Клязьме нашли вещество, входящее в жидкость для обработки самолетов

Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля, который входит в состав жидкости для обработки самолетов от обледенения, превышена в реке Клязьма в 6-10... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T20:46

2021-04-13T20:46

2021-04-13T21:41

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля, который входит в состав жидкости для обработки самолетов от обледенения, превышена в реке Клязьма в 6-10 раз, а в ручье, впадающем в реку, – в 604 раза, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова."Росприроднадзор вместе с "Центром лабораторного анализа и технических измерений" по ЦФО провел рейд. Выявлены превышения ПДК по этиленгликолю - это вещество входит в состав противообледенительной жидкости: в ручье - более чем в 604 раза, в самой реке и выше по течению - в 6 и 10 раз соответственно, на водовыпуске АО – в 2 тысячи раз. Превышения есть и по другим показателям", - говорится в сообщении в Instagram Радионовой.Как уточняется, проверка была проведена по обращению жителей ЖК "Город набережных".В Росприроднадзоре уточнили РИА Новости, что из 17 площадок, на которых самолеты проходят обработку жидкостью от обледенения, только семь соответствуют требованиям государственной экологической экспертизы проекта технической документации."ПОЖ (противообледенительная жидкость - ред.) в составе сточных вод попадает в систему ливневой канализации и далее через очистные сооружения в водные объекты, что подтверждается превышениями ПДК в результате трехкратного отбора проб. ООО "Шереметьево-Хэндлинг" не имеет лицензию на транспортировку отходов после обработки самолетов от места обработки до резервуаров накопления отработанной ПОЖ", - говорится в документах Росприроднадзора, предоставленных РИА Новости.Комментарием аэропорта "Шереметьево" РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), шереметьево (аэропорт), происшествия