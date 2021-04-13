https://ria.ru/20210413/klimat-1728029865.html

Ученый спрогнозировал наплыв мигрантов из-за изменения климата

Ученый спрогнозировал наплыв мигрантов из-за изменения климата

Изменение климата может привести к еще более массовой миграции в Россию жителей южных государств, прогнозирует директор Главной геофизической обсерватории имени РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

2021-04-13T11:03

россия

владимир катцов

климат

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Изменение климата может привести к еще более массовой миграции в Россию жителей южных государств, прогнозирует директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.С другой стороны, теоретически даже в такой ситуации нехватки водных ресурсов страны могут адаптироваться - например, как Израиль, указал собеседник агентства.По его оценке, обширная территория России с разнообразным климатом имеет большой потенциал для адаптации людей к изменениям, "поэтому всей страной переезжать не понадобится".

https://ria.ru/20210413/klimat-1728024759.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир катцов, климат