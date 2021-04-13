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Ученый спрогнозировал наплыв мигрантов из-за изменения климата
Ученый спрогнозировал наплыв мигрантов из-за изменения климата
Изменение климата может привести к еще более массовой миграции в Россию жителей южных государств, прогнозирует директор Главной геофизической обсерватории имени РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:03
2021-04-13T11:03
россия
владимир катцов
климат
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Изменение климата может привести к еще более массовой миграции в Россию жителей южных государств, прогнозирует директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.С другой стороны, теоретически даже в такой ситуации нехватки водных ресурсов страны могут адаптироваться - например, как Израиль, указал собеседник агентства.По его оценке, обширная территория России с разнообразным климатом имеет большой потенциал для адаптации людей к изменениям, "поэтому всей страной переезжать не понадобится".
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россия, владимир катцов, климат

Ученый спрогнозировал наплыв мигрантов из-за изменения климата

11:03 13.04.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди на Якиманской набережной в Москве
Люди на Якиманской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Изменение климата может привести к еще более массовой миграции в Россию жителей южных государств, прогнозирует директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов.
"Такое может произойти. Велика вероятность, что переселение будет идти с южных границ России, стран СНГ, расположенных там. В Средней Азии проблемы с водными ресурсами являются ключевыми. И не только в Средней Азии, такие проблемы также характерны для юга Украины и Молдавии", - заявил Катцов в интервью РИА Новости.
С другой стороны, теоретически даже в такой ситуации нехватки водных ресурсов страны могут адаптироваться - например, как Израиль, указал собеседник агентства.
По его оценке, обширная территория России с разнообразным климатом имеет большой потенциал для адаптации людей к изменениям, "поэтому всей страной переезжать не понадобится".
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