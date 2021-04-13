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Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля

Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля

Решить, какой сериал посмотреть в апреле, непросто. Выбор огромный и разнообразный: и супергеройское бадди-муви, и сатира о семейной жизни, и костюмированное... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Решить, какой сериал посмотреть в апреле, непросто. Выбор огромный и разнообразный: и супергеройское бадди-муви, и сатира о семейной жизни, и костюмированное фэнтези в викторианском Лондоне, и детектив с Кейт Уинслет в главной роли. О самых любопытных зарубежных проектах — в материале РИА Новости.Крылья и железная рукаВторой (после "ВандаВижн") сериал Marvel — взрывной и энергичный "Сокол и Зимний Солдат" в стиле бадди-муви.После отмены щелчка Таноса (когда половина живых существ во Вселенной исчезла) мир пытается вернуться к нормальной жизни. Особенно непросто супергероям. Баки Барнс, по прозвищу Зимний Солдат, посещает психотерапевта, стараясь избавиться от гнетущих воспоминаний о прошлом. У него это не очень получается.А Сэм Уилсон (Сокол), преемник Капитана Америки, продолжает воевать. Он не хочет быть национальным символом, поэтому правительство должно выбрать нового Кэпа.В это время в Европе последователи Таноса наводят смуту в разных городах. И два героя вынуждены объединиться, чтобы навести порядок.Сериал впечатляет с первой сцены, в которой Сокол в небе над Тунисом сражается с террористами. Спецэффекты, динамика, трюки — все на высоте. Бюджет в 150 миллионов уже оправдан. Но главное достоинство проекта не в CGI, а в драме и юморе. Интересно же, что делают супергерои, когда они не на войне. Смотрят кино? Ходят на свидания? Играют с племянниками?Ну а подшучивания Сокола над Зимним, намеки на его "дремучесть" (не может же ветеран Второй мировой хорошо знать поп-культуру XX века) и ответные подколы отлично разбавляют драму и драки.Еще в сериале появятся злодей из предыдущих фильмов Marvel — Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и другие герои. Так что гадать, кому же достанется звездно-полосатый щит Капитана Америки, будет очень интересно."Сокол и Зимний Солдат" выходит на Disney+.Дети и родителиДрамеди "Родители года" с Мартином Фриманом снова на малых экранах. Во втором сезоне герои опять учатся сохранять спокойствие в семейном быту.В первой части Пол (Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) воспитывали семилетнего Люка и четырехлетнюю Эву, задаваясь вопросом: "Что делать, если любишь своих детей, но иногда хочешь их придушить?"В продолжении отпрыски подросли — теперь им тринадцать и десять. Сложный возраст и интересный, и шоу от этого выигрывает. Кстати, этот сериал — не только для тех, у кого есть дети. Он и о проблемах в отношениях супругов, и о конфликте поколений (у Пола, Элли пожилые родители). Сюжет не затянут, шутки — смешные и понятные. Какие еще аргументы нужны, чтобы выбрать сериал на вечер?"Родители года" выходят на "Кинопоиске HD".Абсурдная и циничная любовьВ мире новейших технологий и отношения между людьми усложняются. Например, токсичный брак нельзя завершить, просто уйдя от супруга. О непростых чувствах — научно-фантастическая сатира "Игрушка для взрослых".Главная героиня Хейзел (Кристин Милиоти) живет в суперсовременном доме с мужем-миллиардером и IT-магнатом с поэтичным именем Байрон Гоголь (Билли Магнуссен). В ее распоряжении — бассейн с дельфином, идеальный микроклимат и вообще все, что она пожелает. Правда, за десять лет брака супруга-социопата совсем заклинило на контроле за женой. Поэтому однажды Хейзел, облачившись в зеленое платье с пайетками, сбегает от Байрона в захолустье к отцу. У него тоже все непросто: вдовец живет с синтетической куклой Дианой.Но побег не равен свободе. Хейзел узнает, что Гоголь встроил в ее голову чип, с помощью которого отслеживает не только ее местоположение, но и мысли, и эмоции. Естественно, избавиться от этого не так-то просто.Сериал, что называется, на злобу дня: кто еще не пошутил про тотальную слежку за людьми после вакцинации? А какие яркие типажи: муж-фрик, хитрая язвительная жена в бегах... Затрагиваются и серьезные темы: свобода женщин, эмоциональная незрелость, личные границы, вопрос доверия. Но обо всем этом говорится немного абсурдно, игриво и иронично. Стоит посмотреть."Игрушка для взрослых" — с 2 апреля на more.tv.Невероятные леди Одна из самых долгожданных сериальных премьер — костюмированная фэнтези-драма "Невероятные" от создателей "Баффи — истребительница вампиров".Лондон викторианской эпохи. У нескольких внешне обычных девушек есть суперспособности. Они это от всех скрывают, но создают тайное сообщество, чтобы бороться с беззаконием.Конечно, об этом узнают злодеи и начинают охотиться за новоявленными Робин Гудами: кто-то — чтобы уничтожить, а кто-то — чтобы использовать их силы в своих целях.Помогают героиням безрассудная, импульсивная вдова Амалия (Лаура Доннелли) и талантливая изобретательница Пенанс (Энн Скелли).В проекте много экшена, красивых британских пейзажей и интерьеров, а также драмы и философии. "Невероятные" обещают по-новому показать, что такое супергеройский сюжет."Невероятные" — с 12 апреля на "Амедиатеке", Okko, "Кинопоиске HD", ivi.С "Титаника" в ИсттаунКейт Уинслет возвращается на телевидение (впервые она снялась в сериале "Милдред Пирс" десять лет назад). Теперь же она — детектив в драме "Мейр из Исттауна".Мейр расследует жестокое убийство в маленьком городке в Пенсильвании. Параллельно разбирается с собственной сложной личной жизнью, непростыми отношениями с матерью и призраками прошлого.По стилю и эстетике проект немного напоминает "Большую маленькую ложь", а еще его нельзя не сравнить с "Острыми предметами". Там журналистка в исполнении Эми Адамс приехала в родной провинциальный город, чтобы написать статью об убийстве и одновременно попытаться наладить отношения с матерью.Помимо напряженного интригующего детективного сюжета, "Мейр из Исттауна" интересно показывает жизнь маленьких городков и затрагивает важную проблему — как детские психологические травмы влияют на судьбу и даже иногда определяют ее. Мини-сериал выходит на "Амедиатеке", "Кинопоиске HD", ivi с 19 апреля.Джун и служанкиАнтиутопия "Рассказ служанки" про бесправие женщин и их протесты продолжит ужасать в четвертом сезоне.На этот раз главная героиня Джун (Элизабет Мосс), став лидером сопротивления, противостоит Республике Галаад. Детали сюжета держат в секрете. Но точно будут погони, риск, перестрелки, интриги и жестокие сцены.В новой части к своим ролям вернулись Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли.Новый сезон "Рассказа служанки" выйдет на more.tv 29 апреля.Русский ВедьмакПреемник или соперник "Ведьмака" — сериал "Тень и кость", основанный на серии книг американки Ли Бардуго о стране под названием Равка (да, намек считывается сразу).Писательница признается, что вдохновлялась историей Российской империи начала XIX века.В Равке люди обладают магическими способностями. Однажды страну разделил на две части Тенистый Каньон — Неморе, в котором обитают чудовища. Перейти его почти невозможно.Главная героиня — картограф Алина Старкова обнаруживает в себе силу "заклинательницы Солнца". Эта могущественная сверхспособность может объединить страну. Чем и спешит воспользоваться командующий одной из армий Дарклинг (Бен Барнс).Над проектом работали создатели "Очень странных дел", "Ходячих мертвецов" и "Прибытия". Ждите чего-то мрачного, фантастического и зрелищного."Тень и кость" выйдет 23 апреля на Netflix.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, знаменитости, маргарет этвуд, элизабет мосс, кинопоиск, netflix, эми адамс, кейт уинслет, пенсильвания, европа