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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/kino-1604292110.html
Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля
Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля
Решить, какой сериал посмотреть в апреле, непросто. Выбор огромный и разнообразный: и супергеройское бадди-муви, и сатира о семейной жизни, и костюмированное... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:00
2021-04-13T08:11
культура
кино и сериалы
знаменитости
маргарет этвуд
элизабет мосс
кинопоиск
netflix
эми адамс
кейт уинслет
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Решить, какой сериал посмотреть в апреле, непросто. Выбор огромный и разнообразный: и супергеройское бадди-муви, и сатира о семейной жизни, и костюмированное фэнтези в викторианском Лондоне, и детектив с Кейт Уинслет в главной роли. О самых любопытных зарубежных проектах — в материале РИА Новости.Крылья и железная рукаВторой (после "ВандаВижн") сериал Marvel — взрывной и энергичный "Сокол и Зимний Солдат" в стиле бадди-муви.После отмены щелчка Таноса (когда половина живых существ во Вселенной исчезла) мир пытается вернуться к нормальной жизни. Особенно непросто супергероям. Баки Барнс, по прозвищу Зимний Солдат, посещает психотерапевта, стараясь избавиться от гнетущих воспоминаний о прошлом. У него это не очень получается.А Сэм Уилсон (Сокол), преемник Капитана Америки, продолжает воевать. Он не хочет быть национальным символом, поэтому правительство должно выбрать нового Кэпа.В это время в Европе последователи Таноса наводят смуту в разных городах. И два героя вынуждены объединиться, чтобы навести порядок.Сериал впечатляет с первой сцены, в которой Сокол в небе над Тунисом сражается с террористами. Спецэффекты, динамика, трюки — все на высоте. Бюджет в 150 миллионов уже оправдан. Но главное достоинство проекта не в CGI, а в драме и юморе. Интересно же, что делают супергерои, когда они не на войне. Смотрят кино? Ходят на свидания? Играют с племянниками?Ну а подшучивания Сокола над Зимним, намеки на его "дремучесть" (не может же ветеран Второй мировой хорошо знать поп-культуру XX века) и ответные подколы отлично разбавляют драму и драки.Еще в сериале появятся злодей из предыдущих фильмов Marvel — Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и другие герои. Так что гадать, кому же достанется звездно-полосатый щит Капитана Америки, будет очень интересно."Сокол и Зимний Солдат" выходит на Disney+.Дети и родителиДрамеди "Родители года" с Мартином Фриманом снова на малых экранах. Во втором сезоне герои опять учатся сохранять спокойствие в семейном быту.В первой части Пол (Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) воспитывали семилетнего Люка и четырехлетнюю Эву, задаваясь вопросом: "Что делать, если любишь своих детей, но иногда хочешь их придушить?"В продолжении отпрыски подросли — теперь им тринадцать и десять. Сложный возраст и интересный, и шоу от этого выигрывает. Кстати, этот сериал — не только для тех, у кого есть дети. Он и о проблемах в отношениях супругов, и о конфликте поколений (у Пола, Элли пожилые родители). Сюжет не затянут, шутки — смешные и понятные. Какие еще аргументы нужны, чтобы выбрать сериал на вечер?"Родители года" выходят на "Кинопоиске HD".Абсурдная и циничная любовьВ мире новейших технологий и отношения между людьми усложняются. Например, токсичный брак нельзя завершить, просто уйдя от супруга. О непростых чувствах — научно-фантастическая сатира "Игрушка для взрослых".Главная героиня Хейзел (Кристин Милиоти) живет в суперсовременном доме с мужем-миллиардером и IT-магнатом с поэтичным именем Байрон Гоголь (Билли Магнуссен). В ее распоряжении — бассейн с дельфином, идеальный микроклимат и вообще все, что она пожелает. Правда, за десять лет брака супруга-социопата совсем заклинило на контроле за женой. Поэтому однажды Хейзел, облачившись в зеленое платье с пайетками, сбегает от Байрона в захолустье к отцу. У него тоже все непросто: вдовец живет с синтетической куклой Дианой.Но побег не равен свободе. Хейзел узнает, что Гоголь встроил в ее голову чип, с помощью которого отслеживает не только ее местоположение, но и мысли, и эмоции. Естественно, избавиться от этого не так-то просто.Сериал, что называется, на злобу дня: кто еще не пошутил про тотальную слежку за людьми после вакцинации? А какие яркие типажи: муж-фрик, хитрая язвительная жена в бегах... Затрагиваются и серьезные темы: свобода женщин, эмоциональная незрелость, личные границы, вопрос доверия. Но обо всем этом говорится немного абсурдно, игриво и иронично. Стоит посмотреть."Игрушка для взрослых" — с 2 апреля на more.tv.Невероятные леди Одна из самых долгожданных сериальных премьер — костюмированная фэнтези-драма "Невероятные" от создателей "Баффи — истребительница вампиров".Лондон викторианской эпохи. У нескольких внешне обычных девушек есть суперспособности. Они это от всех скрывают, но создают тайное сообщество, чтобы бороться с беззаконием.Конечно, об этом узнают злодеи и начинают охотиться за новоявленными Робин Гудами: кто-то — чтобы уничтожить, а кто-то — чтобы использовать их силы в своих целях.Помогают героиням безрассудная, импульсивная вдова Амалия (Лаура Доннелли) и талантливая изобретательница Пенанс (Энн Скелли).В проекте много экшена, красивых британских пейзажей и интерьеров, а также драмы и философии. "Невероятные" обещают по-новому показать, что такое супергеройский сюжет."Невероятные" — с 12 апреля на "Амедиатеке", Okko, "Кинопоиске HD", ivi.С "Титаника" в ИсттаунКейт Уинслет возвращается на телевидение (впервые она снялась в сериале "Милдред Пирс" десять лет назад). Теперь же она — детектив в драме "Мейр из Исттауна".Мейр расследует жестокое убийство в маленьком городке в Пенсильвании. Параллельно разбирается с собственной сложной личной жизнью, непростыми отношениями с матерью и призраками прошлого.По стилю и эстетике проект немного напоминает "Большую маленькую ложь", а еще его нельзя не сравнить с "Острыми предметами". Там журналистка в исполнении Эми Адамс приехала в родной провинциальный город, чтобы написать статью об убийстве и одновременно попытаться наладить отношения с матерью.Помимо напряженного интригующего детективного сюжета, "Мейр из Исттауна" интересно показывает жизнь маленьких городков и затрагивает важную проблему — как детские психологические травмы влияют на судьбу и даже иногда определяют ее. Мини-сериал выходит на "Амедиатеке", "Кинопоиске HD", ivi с 19 апреля.Джун и служанкиАнтиутопия "Рассказ служанки" про бесправие женщин и их протесты продолжит ужасать в четвертом сезоне.На этот раз главная героиня Джун (Элизабет Мосс), став лидером сопротивления, противостоит Республике Галаад. Детали сюжета держат в секрете. Но точно будут погони, риск, перестрелки, интриги и жестокие сцены.В новой части к своим ролям вернулись Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли.Новый сезон "Рассказа служанки" выйдет на more.tv 29 апреля.Русский ВедьмакПреемник или соперник "Ведьмака" — сериал "Тень и кость", основанный на серии книг американки Ли Бардуго о стране под названием Равка (да, намек считывается сразу).Писательница признается, что вдохновлялась историей Российской империи начала XIX века.В Равке люди обладают магическими способностями. Однажды страну разделил на две части Тенистый Каньон — Неморе, в котором обитают чудовища. Перейти его почти невозможно.Главная героиня — картограф Алина Старкова обнаруживает в себе силу "заклинательницы Солнца". Эта могущественная сверхспособность может объединить страну. Чем и спешит воспользоваться командующий одной из армий Дарклинг (Бен Барнс).Над проектом работали создатели "Очень странных дел", "Ходячих мертвецов" и "Прибытия". Ждите чего-то мрачного, фантастического и зрелищного."Тень и кость" выйдет 23 апреля на Netflix.
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кино и сериалы, знаменитости, маргарет этвуд, элизабет мосс, кинопоиск, netflix, эми адамс, кейт уинслет, пенсильвания, европа

Русский Ведьмак, токсичная любовь, супергерои. Зарубежные сериалы апреля

08:00 13.04.2021 (обновлено: 08:11 13.04.2021)
 
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Невероятные"
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Решить, какой сериал посмотреть в апреле, непросто. Выбор огромный и разнообразный: и супергеройское бадди-муви, и сатира о семейной жизни, и костюмированное фэнтези в викторианском Лондоне, и детектив с Кейт Уинслет в главной роли. О самых любопытных зарубежных проектах — в материале РИА Новости.

Крылья и железная рука

Второй (после "ВандаВижн") сериал Marvel — взрывной и энергичный "Сокол и Зимний Солдат" в стиле бадди-муви.
После отмены щелчка Таноса (когда половина живых существ во Вселенной исчезла) мир пытается вернуться к нормальной жизни. Особенно непросто супергероям. Баки Барнс, по прозвищу Зимний Солдат, посещает психотерапевта, стараясь избавиться от гнетущих воспоминаний о прошлом. У него это не очень получается.
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Энтони Маки и Себастиан Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат"
Кадр из сериала Сокол и Зимний Солдат - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Энтони Маки и Себастиан Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат"
А Сэм Уилсон (Сокол), преемник Капитана Америки, продолжает воевать. Он не хочет быть национальным символом, поэтому правительство должно выбрать нового Кэпа.
В это время в Европе последователи Таноса наводят смуту в разных городах. И два героя вынуждены объединиться, чтобы навести порядок.
© Marvel Studios Inc. (2021-...)

Кадр из сериала "Сокол и Зимний Солдат".

Кадр из сериала Сокол и Зимний Солдат
1 из 3

Кадр из сериала "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
© Marvel Studios Inc. (2021-...)

Стэн и Маки в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

Кадр из сериала Сокол и Зимний Солдат
2 из 3

Стэн и Маки в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
© Marvel Studios Inc. (2021-...)

Маки и Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

Кадр из сериала Сокол и Зимний Солдат
3 из 3

Маки и Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
1 из 3

Кадр из сериала "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
2 из 3

Стэн и Маки в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
3 из 3

Маки и Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат".

© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Сериал впечатляет с первой сцены, в которой Сокол в небе над Тунисом сражается с террористами. Спецэффекты, динамика, трюки — все на высоте. Бюджет в 150 миллионов уже оправдан. Но главное достоинство проекта не в CGI, а в драме и юморе. Интересно же, что делают супергерои, когда они не на войне. Смотрят кино? Ходят на свидания? Играют с племянниками?
Ну а подшучивания Сокола над Зимним, намеки на его "дремучесть" (не может же ветеран Второй мировой хорошо знать поп-культуру XX века) и ответные подколы отлично разбавляют драму и драки.
© Marvel Studios Inc. (2021-...)Маки и Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат"
Кадр из сериала Сокол и Зимний Солдат - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Marvel Studios Inc. (2021-...)
Маки и Стэн в сериале "Сокол и Зимний Солдат"
Еще в сериале появятся злодей из предыдущих фильмов Marvel — Гельмут Земо (Даниэль Брюль) и другие герои. Так что гадать, кому же достанется звездно-полосатый щит Капитана Америки, будет очень интересно.
"Сокол и Зимний Солдат" выходит на Disney+.

Дети и родители

© BBC Television Centre (2020-...)Кадр из сериала "Родители года"
Кадр из сериала Родители года - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© BBC Television Centre (2020-...)
Кадр из сериала "Родители года"
Драмеди "Родители года" с Мартином Фриманом снова на малых экранах. Во втором сезоне герои опять учатся сохранять спокойствие в семейном быту.
В первой части Пол (Фриман) и Элли (Дейзи Хаггард) воспитывали семилетнего Люка и четырехлетнюю Эву, задаваясь вопросом: "Что делать, если любишь своих детей, но иногда хочешь их придушить?"
В продолжении отпрыски подросли — теперь им тринадцать и десять. Сложный возраст и интересный, и шоу от этого выигрывает.
© BBC Television Centre (2020-...)

Хаггард и Фриман в сериале "Родители года".

Кадр из сериала Родители года
1 из 3

Хаггард и Фриман в сериале "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
© BBC Television Centre (2020-...)

Кадр из сериала "Родители года".

Кадр из сериала Родители года
2 из 3

Кадр из сериала "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
© BBC Television Centre (2020-...)

Фрагмент сериала "Родители года".

Кадр из сериала Родители года
3 из 3

Фрагмент сериала "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
1 из 3

Хаггард и Фриман в сериале "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
2 из 3

Кадр из сериала "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
3 из 3

Фрагмент сериала "Родители года".

© BBC Television Centre (2020-...)
Кстати, этот сериал — не только для тех, у кого есть дети. Он и о проблемах в отношениях супругов, и о конфликте поколений (у Пола, Элли пожилые родители).
© BBC Television Centre (2020-...)Кадр из сериала "Родители года"
Кадр из сериала Родители года - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© BBC Television Centre (2020-...)
Кадр из сериала "Родители года"
Сюжет не затянут, шутки — смешные и понятные. Какие еще аргументы нужны, чтобы выбрать сериал на вечер?
"Родители года" выходят на "Кинопоиске HD".

Абсурдная и циничная любовь

В мире новейших технологий и отношения между людьми усложняются. Например, токсичный брак нельзя завершить, просто уйдя от супруга. О непростых чувствах — научно-фантастическая сатира "Игрушка для взрослых".
© Paramount Television (2021–...)Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Кадр из сериала Игрушка для взрослых - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Paramount Television (2021–...)
Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Главная героиня Хейзел (Кристин Милиоти) живет в суперсовременном доме с мужем-миллиардером и IT-магнатом с поэтичным именем Байрон Гоголь (Билли Магнуссен). В ее распоряжении — бассейн с дельфином, идеальный микроклимат и вообще все, что она пожелает. Правда, за десять лет брака супруга-социопата совсем заклинило на контроле за женой. Поэтому однажды Хейзел, облачившись в зеленое платье с пайетками, сбегает от Байрона в захолустье к отцу. У него тоже все непросто: вдовец живет с синтетической куклой Дианой.
© Paramount Television (2021–...)

Кадр из сериала "Игрушка для взрослых".

Кадр из сериала Игрушка для взрослых
1 из 3

Кадр из сериала "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
© Paramount Television (2021–...)

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

Кадр из сериала Игрушка для взрослых
2 из 3

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
© Paramount Television (2021–...)

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

Кадр из сериала Игрушка для взрослых
3 из 3

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
1 из 3

Кадр из сериала "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
2 из 3

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
3 из 3

Милиоти в сериале "Игрушка для взрослых".

© Paramount Television (2021–...)
Но побег не равен свободе. Хейзел узнает, что Гоголь встроил в ее голову чип, с помощью которого отслеживает не только ее местоположение, но и мысли, и эмоции. Естественно, избавиться от этого не так-то просто.
Сериал, что называется, на злобу дня: кто еще не пошутил про тотальную слежку за людьми после вакцинации? А какие яркие типажи: муж-фрик, хитрая язвительная жена в бегах... Затрагиваются и серьезные темы: свобода женщин, эмоциональная незрелость, личные границы, вопрос доверия. Но обо всем этом говорится немного абсурдно, игриво и иронично. Стоит посмотреть.
"Игрушка для взрослых" — с 2 апреля на more.tv.
© Paramount Television (2021–...)Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"
Кадр из сериала Игрушка для взрослых - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Paramount Television (2021–...)
Кадр из сериала "Игрушка для взрослых"

Невероятные леди

Одна из самых долгожданных сериальных премьер — костюмированная фэнтези-драма "Невероятные" от создателей "Баффи — истребительница вампиров".
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Невероятные"
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Невероятные"
Лондон викторианской эпохи. У нескольких внешне обычных девушек есть суперспособности. Они это от всех скрывают, но создают тайное сообщество, чтобы бороться с беззаконием.
Конечно, об этом узнают злодеи и начинают охотиться за новоявленными Робин Гудами: кто-то — чтобы уничтожить, а кто-то — чтобы использовать их силы в своих целях.
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Невероятные"
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Невероятные"
Помогают героиням безрассудная, импульсивная вдова Амалия (Лаура Доннелли) и талантливая изобретательница Пенанс (Энн Скелли).
В проекте много экшена, красивых британских пейзажей и интерьеров, а также драмы и философии. "Невероятные" обещают по-новому показать, что такое супергеройский сюжет.
"Невероятные" — с 12 апреля на "Амедиатеке", Okko, "Кинопоиске HD", ivi.
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Невероятные"
Кадр из сериала Невероятные - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Невероятные"

С "Титаника" в Исттаун

Кейт Уинслет возвращается на телевидение (впервые она снялась в сериале "Милдред Пирс" десять лет назад). Теперь же она — детектив в драме "Мейр из Исттауна".
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Кадр из сериала Мейр из Исттауна - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Мейр расследует жестокое убийство в маленьком городке в Пенсильвании. Параллельно разбирается с собственной сложной личной жизнью, непростыми отношениями с матерью и призраками прошлого.
По стилю и эстетике проект немного напоминает "Большую маленькую ложь", а еще его нельзя не сравнить с "Острыми предметами". Там журналистка в исполнении Эми Адамс приехала в родной провинциальный город, чтобы написать статью об убийстве и одновременно попытаться наладить отношения с матерью.
© Home Box Office (HBO) (2021-...)

Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна".

Кадр из сериала Мейр из Исттауна
1 из 3

Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
© Home Box Office (HBO) (2021-...)

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна".

Кадр из сериала Мейр из Исттауна
2 из 3

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
© Home Box Office (HBO) (2021-...)

Сериал "Мейр из Исттауна".

Кадр из сериала Мейр из Исттауна
3 из 3

Сериал "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
1 из 3

Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
2 из 3

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
3 из 3

Сериал "Мейр из Исттауна".

© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Помимо напряженного интригующего детективного сюжета, "Мейр из Исттауна" интересно показывает жизнь маленьких городков и затрагивает важную проблему — как детские психологические травмы влияют на судьбу и даже иногда определяют ее.
Мини-сериал выходит на "Амедиатеке", "Кинопоиске HD", ivi с 19 апреля.
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Кадр из сериала Мейр из Исттауна - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"

Джун и служанки

Антиутопия "Рассказ служанки" про бесправие женщин и их протесты продолжит ужасать в четвертом сезоне.
На этот раз главная героиня Джун (Элизабет Мосс), став лидером сопротивления, противостоит Республике Галаад. Детали сюжета держат в секрете. Но точно будут погони, риск, перестрелки, интриги и жестокие сцены.
© MGM Television (2017-...)

Кадр из сериала "Рассказ служанки".

Кадр из сериала Рассказ служанки
1 из 5

Кадр из сериала "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
© MGM Television (2017-...)

Мосс в сериале "Рассказ служанки".

Кадр из сериала Рассказ служанки
2 из 5

Мосс в сериале "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
© MGM Television (2017-...)

Фрагмент сериала "Рассказ служанки".

Кадр из сериала Рассказ служанки
3 из 5

Фрагмент сериала "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
© MGM Television (2017-...)

Страховски в сериале "Рассказ служанки".

Кадр из сериала Рассказ служанки
4 из 5

Страховски в сериале "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
© MGM Television (2017-...)

Сериал "Рассказ служанки".

Кадр из сериала Рассказ служанки
5 из 5

Сериал "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
1 из 5

Кадр из сериала "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
2 из 5

Мосс в сериале "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
3 из 5

Фрагмент сериала "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
4 из 5

Страховски в сериале "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
5 из 5

Сериал "Рассказ служанки".

© MGM Television (2017-...)
В новой части к своим ролям вернулись Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли.
Новый сезон "Рассказа служанки" выйдет на more.tv 29 апреля.

Русский Ведьмак

Преемник или соперник "Ведьмака" — сериал "Тень и кость", основанный на серии книг американки Ли Бардуго о стране под названием Равка (да, намек считывается сразу).
© NetFlix (2021-...)Кадр из сериала "Тень и кость"
Кадр из сериала Тень и кость - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© NetFlix (2021-...)
Кадр из сериала "Тень и кость"
Писательница признается, что вдохновлялась историей Российской империи начала XIX века.
В Равке люди обладают магическими способностями. Однажды страну разделил на две части Тенистый Каньон — Неморе, в котором обитают чудовища. Перейти его почти невозможно.
© NetFlix (2021-...)

Кадр из сериала "Тень и кость".

Кадр из сериала Тень и кость
1 из 5

Кадр из сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
© NetFlix (2021-...)

Сериал "Тень и кость".

Кадр из сериала Тень и кость
2 из 5

Сериал "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
© NetFlix (2021-...)

Фрагмент сериала "Тень и кость".

Кадр из сериала Тень и кость
3 из 5

Фрагмент сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
© NetFlix (2021-...)

Эпизод сериала "Тень и кость".

Кадр из сериала Тень и кость
4 из 5

Эпизод сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
© NetFlix (2021-...)

"Тень и кость".

Кадр из сериала Тень и кость
5 из 5

"Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
1 из 5

Кадр из сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
2 из 5

Сериал "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
3 из 5

Фрагмент сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
4 из 5

Эпизод сериала "Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
5 из 5

"Тень и кость".

© NetFlix (2021-...)
Главная героиня — картограф Алина Старкова обнаруживает в себе силу "заклинательницы Солнца". Эта могущественная сверхспособность может объединить страну. Чем и спешит воспользоваться командующий одной из армий Дарклинг (Бен Барнс).
Над проектом работали создатели "Очень странных дел", "Ходячих мертвецов" и "Прибытия". Ждите чего-то мрачного, фантастического и зрелищного.
"Тень и кость" выйдет 23 апреля на Netflix.
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