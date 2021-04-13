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Американская разведка назвала Россию главной угрозой в киберпространстве
Американская разведка назвала Россию главной угрозой в киберпространстве
Россия остается крупнейшей угрозой США в киберпространстве, говорится в ежегодном докладе разведсообщества США. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:09
2021-04-13T18:27
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Россия остается крупнейшей угрозой США в киберпространстве, говорится в ежегодном докладе разведсообщества США."Мы считаем, что Россия останется ведущей киберугрозой по мере того, как она улучшает и задействует свой потенциал в области шпионажа и влияния. Россия продолжает избирать целью критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и контрольные системы индустрии, в США и в странах-партнерах и союзниках США. Компрометация подобной инфраструктуры улучшает и в некоторых случаях может продемонстрировать возможности России повредить инфраструктуру в случае кризиса", - говорится в докладе."Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов", - говорится в докладе.Россия в прошлом отвергала претензии стран Запада по поводу кибервзломов.
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россия, сша, в мире

Американская разведка назвала Россию главной угрозой в киберпространстве

18:09 13.04.2021 (обновлено: 18:27 13.04.2021)
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Россия остается крупнейшей угрозой США в киберпространстве, говорится в ежегодном докладе разведсообщества США.
"Мы считаем, что Россия останется ведущей киберугрозой по мере того, как она улучшает и задействует свой потенциал в области шпионажа и влияния. Россия продолжает избирать целью критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и контрольные системы индустрии, в США и в странах-партнерах и союзниках США. Компрометация подобной инфраструктуры улучшает и в некоторых случаях может продемонстрировать возможности России повредить инфраструктуру в случае кризиса", - говорится в докладе.
"Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов", - говорится в докладе.
Россия в прошлом отвергала претензии стран Запада по поводу кибервзломов.
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