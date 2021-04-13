https://ria.ru/20210413/kiberprostranstvo-1728129800.html

Американская разведка назвала Россию главной угрозой в киберпространстве

Американская разведка назвала Россию главной угрозой в киберпространстве

Россия остается крупнейшей угрозой США в киберпространстве, говорится в ежегодном докладе разведсообщества США. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:09

2021-04-13T18:09

2021-04-13T18:27

россия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Россия остается крупнейшей угрозой США в киберпространстве, говорится в ежегодном докладе разведсообщества США."Мы считаем, что Россия останется ведущей киберугрозой по мере того, как она улучшает и задействует свой потенциал в области шпионажа и влияния. Россия продолжает избирать целью критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и контрольные системы индустрии, в США и в странах-партнерах и союзниках США. Компрометация подобной инфраструктуры улучшает и в некоторых случаях может продемонстрировать возможности России повредить инфраструктуру в случае кризиса", - говорится в докладе."Россия почти наверняка считает кибератаки приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов", - говорится в докладе.Россия в прошлом отвергала претензии стран Запада по поводу кибервзломов.

https://ria.ru/20201221/kiberugroza-1590181591.html

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2021

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россия, сша, в мире