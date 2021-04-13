https://ria.ru/20210413/khrap-1728044193.html

Храп у детей признан опасным симптомом

Храп у детей признан опасным симптомом

Регулярный храп у детей связан со значительными структурными изменениями мозга. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своего... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:26

2021-04-13T12:26

2021-04-13T12:26

наука

нейрофизиология

биология

здоровье

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/49753/33/497533367_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_175d842ce9818c5da310382f1bf9f925.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Регулярный храп у детей связан со значительными структурными изменениями мозга. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Nature Communications. Это открытие объясняет, почему у детей, которые храпят во сне, часто имеют место поведенческие проблемы, такие как невнимательность, повышенная импульсивность, гиперактивность, агрессия и трудности с обучением в школе.Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда (UMSOM) проанализировали более десяти тысяч изображений МРТ, полученных от детей в возрасте от девяти до десяти лет, участвовавших в исследовании когнитивного развития мозга подростков (ABCD) — крупнейшем долгосрочном проекте по изучению развития мозга и здоровья детей в США.Храп вызывает нарушение сна в течение ночи из-за прерывания дыхания и снижения поступления кислорода в мозг. Авторы обнаружили, что у детей, которые храпят регулярно — три или более раз в неделю, серое вещество в нескольких областях лобных долей мозга — более тонкое. Эти области мозга отвечают за когнитивные навыки и контроль над импульсами. Ученые установили, что более тонкая кора в этих областях коррелирует с нарушением дыхания во сне, тяжелая форма которого называется апноэ. "Это крупнейшее исследование такого рода, в котором подробно рассматривается связь между храпом и аномалиями мозга, — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы слова ведущего автора исследования Амаля Исайя (Amal Isaiah), доктора медицины, доцента кафедры оториноларингологии, хирургии головы и шеи и педиатрии UMSOM. — Эти изменения мозга похожи на те, которые наблюдают у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У таких детей также часто фиксируют потерю когнитивного контроля, связанную с деструктивным поведением".Ранее ночной храп, который отмечается примерно у десяти процентов американских детей, считали признаком обструктивного нарушения дыхания, а синдром дефицита внимания и гиперактивности в детском возрасте лечили отдельно стимулирующими препаратами. Теперь стало понятно, что эти симптомы связаны."Если у вас есть ребенок, который храпит более двух раз в неделю, его необходимо обследовать, — отмечает доктор Исайя. — Теперь у нас есть убедительные структурные данные, полученные с помощью изображений мозга, которые подтверждают важность диагностики и лечения нарушений дыхания у детей во время сна".По словам ученых, детей с симптомами храпа, пауз в дыхании во сне и дыхания через рот можно вылечить с помощью тонзиллэктомии и аденоидэктомии, и чем раньше это сделать, тем лучше."Мы знаем, что мозг обладает способностью восстанавливать себя, особенно у детей, поэтому своевременное распознавание и лечение обструктивного нарушения дыхания во сне может ослабить эти изменения мозга", — говорит еще один автор статьи, доктор Линда Чан (Linda Chang), профессор диагностической радиологии и ядерной медицины UMSOM."Мы впервые показали, что по визуализациям мозга можно определить ущерб, который это распространенное заболевание оказывает на неврологическое развитие ребенка, — продолжает заслуженный профессор и декан UMSOM, доктор медицины Альберт Рис (Albert Reece), также принимавший участие в исследовании. — Это важное открытие, которое подчеркивает необходимость правильной диагностики нарушений дыхания во сне и храпа у детей".Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выявить механизмы взаимосвязей между храпом и поведенческими расстройствами у детей и разработать соответствующие подходы для их лечения.

https://ria.ru/20210406/dofamin-1727063233.html

https://ria.ru/20210310/mozg-1600586063.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейрофизиология, биология, здоровье, сша