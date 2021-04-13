https://ria.ru/20210413/khorvatiya-1727966258.html

В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора

В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора

Власти Хорватии до начала летнего сезона намерены вакцинировать от коронавируса сотрудников туристического сектора, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:16

2021-04-13T03:16

2021-04-13T08:29

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отдых на море

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туризм

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Власти Хорватии до начала летнего сезона намерены вакцинировать от коронавируса сотрудников туристического сектора, сообщает АТОР.Работники индустрии гостеприимства названы приоритетной группой для иммунизации от COVID-19. Получить прививку можно будет с 15 апреля.По данным хорватских СМИ, власти планируют до 1 мая вакцинировать 70 тысяч граждан, которые непосредственно контактируют с иностранными путешественниками. Это сотрудники отелей, кемпингов и принимающих компаний, представители морского транспорта, поставщики частного жилья, работники баров и ресторанов. Как заявила министр туризма и спорта Николина Брняц, иммунизация турсектора обеспечит населению и гостям Хорватии безопасный летний сезон.Кроме того, правительство обещает покрыть 50 процентов расходов отдыхающих на покупку экспресс-анализов, которые понадобятся отдыхающим для проверки состояния здоровья или посадки в самолет.Для прохождения экспресс-теста на COVID-19 по субсидируемой цене туристу нужно будет зарегистрироваться и подать соответствующую заявку на портале "Безопасное пребывание в Хорватии". Там можно получить информацию о местах для тестирования. В обратном письме-подтверждении путешественника проинформируют, что его заявка на компенсацию половины стоимости экспресс-анализа принята.Поддержат почин правительства и хорватские отельеры. Многие гостиницы на популярных курортах готовы предоставлять постояльцам бесплатные экспресс-тесты на COVID-19.

https://ria.ru/20210407/khorvatiya-1727080689.html

https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия, вакцинация