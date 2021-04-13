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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html
Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев
Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев
Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников, совершение хаджа остается под вопросом, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:24
2021-04-13T17:24
религия и мировоззрение
россия
хадж
рушан аббясов
саудовская аравия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников, совершение хаджа остается под вопросом, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест."Мы еще не знаем, будет ли хадж для иностранных паломников, потому что саудовские власти еще не объявили квоты для стран. Шансы, что хадж состоится, – 50 на 50", - сказал Аббясов.По его словам, к этому времени уже должно было состояться заседание совета по хаджу при правительстве России, чтобы разделить квоту по регионам, "но этого еще не было сделано".
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россия
саудовская аравия
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россия, хадж, рушан аббясов, саудовская аравия, московская область (подмосковье)

Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев

17:24 13.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники совершающие хадж прибыли в Мекку
Паломники совершающие хадж прибыли в Мекку - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников, совершение хаджа остается под вопросом, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.
Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест.
"Мы еще не знаем, будет ли хадж для иностранных паломников, потому что саудовские власти еще не объявили квоты для стран. Шансы, что хадж состоится, – 50 на 50", - сказал Аббясов.
По его словам, к этому времени уже должно было состояться заседание совета по хаджу при правительстве России, чтобы разделить квоту по регионам, "но этого еще не было сделано".
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:09Религия и мировоззрение
Российские мусульмане ожидают сокращения квоты на хадж в этом году
 
Религия и мировоззрениеРоссияхаджРушан АббясовСаудовская АравияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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