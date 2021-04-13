https://ria.ru/20210413/khadzh-1728117573.html

Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев

Участие россиян в хадже пока под вопросом, заявили в Совете муфтиев

Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников, совершение хаджа остается под вопросом, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:24

2021-04-13T17:24

2021-04-13T17:24

религия и мировоззрение

россия

хадж

рушан аббясов

саудовская аравия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147618/34/1476183477_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_04b269d814696a1fe56a5abbbf30eeb1.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Власти Саудовской Аравии все еще не распределили для стран квоты на число паломников, совершение хаджа остается под вопросом, сообщил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама – совершается в преддверии Курбан-байрама, одного из двух главных праздников мусульман, в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он состоится в июле. В прошлом году из-за пандемии коронавируса в хадже смогли участвовать лишь мусульмане, проживающие в Саудовской Аравии.Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан. В последний раз квота для россиян составляла 25 тысяч мест."Мы еще не знаем, будет ли хадж для иностранных паломников, потому что саудовские власти еще не объявили квоты для стран. Шансы, что хадж состоится, – 50 на 50", - сказал Аббясов.По его словам, к этому времени уже должно было состояться заседание совета по хаджу при правительстве России, чтобы разделить квоту по регионам, "но этого еще не было сделано".

https://ria.ru/20210405/khadzh-1604300051.html

россия

саудовская аравия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хадж, рушан аббясов, саудовская аравия, московская область (подмосковье)