https://ria.ru/20210413/kadyrov-1728095148.html

Кадыров ушел в отпуск

Кадыров ушел в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:43

2021-04-13T15:43

2021-04-13T17:57

муслим хучиев

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева.Накануне в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов. Кадыров рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в молитвах просили Всевышнего "о прощении грехов, мира и спокойствия всем мусульманам, а также укрепления имана в этот священный месяц Рамадан".Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2021 году приходится на 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.

https://ria.ru/20210409/kadyrov-1727523663.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

муслим хучиев, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество