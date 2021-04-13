https://ria.ru/20210413/kadyrov-1728095148.html
Кадыров ушел в отпуск
Кадыров ушел в отпуск
Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:43
2021-04-13T15:43
2021-04-13T17:57
муслим хучиев
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, обязанности руководителя региона возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева.Накануне в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов. Кадыров рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в молитвах просили Всевышнего "о прощении грехов, мира и спокойствия всем мусульманам, а также укрепления имана в этот священный месяц Рамадан".Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2021 году приходится на 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.
https://ria.ru/20210409/kadyrov-1727523663.html
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муслим хучиев, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество
ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
ушел в отпуск, обязанности руководителя региона возложены на председателя правительства республики Муслима Хучиева
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"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 апреля 2021 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики", говорится в распоряжении Кадырова. Продолжительность отпуска не сообщается.
Накануне в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов. Кадыров рассказал в соцсети "ВКонтакте", что в молитвах просили Всевышнего "о прощении грехов, мира и спокойствия всем мусульманам, а также укрепления имана в этот священный месяц Рамадан".
Первый день мусульманского поста в месяц Рамадан в 2021 году приходится на 13 апреля. Во время Рамадана в течение всего светлого времени суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений. Принимать пищу разрешается только в промежуток после заката и до восхода солнца.