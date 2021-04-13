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Израиль с мая разрешит въезд вакцинированным иностранным туристам
Израиль с мая разрешит въезд вакцинированным иностранным туристам
Израиль с 23 мая разрешит въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:25
2021-04-13T14:25
2021-04-13T14:25
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Израиль с 23 мая разрешит въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма."Министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о схеме приема и въезда групп вакцинированных туристов из зарубежных стран. С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — говорится в заявлении ведомств.Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания, отмечается в заявлении."Я буду продолжать настаивать на полном возвращении въездного туризма в Израиль, что окажет большую помощь израильской экономике и предоставит рабочие места, в которых так нуждаются многие израильтяне сегодня", — сказала в связи с этим министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн, чье заявление цитирует пресс-служба Минтуризма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, израиль, вакцинация, отдых
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр — РИА Новости. Израиль с 23 мая разрешит въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию, говорится в совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма.
"Министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о схеме приема и въезда групп вакцинированных туристов из зарубежных стран. С 23 мая границы Израиля будут открыты на первом этапе для въезда вакцинированных иностранных туристов группами, поскольку их будет легче контролировать", — говорится в заявлении ведомств.
Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания, отмечается в заявлении.
"Я буду продолжать настаивать на полном возвращении въездного туризма в Израиль, что окажет большую помощь израильской экономике и предоставит рабочие места, в которых так нуждаются многие израильтяне сегодня", — сказала в связи с этим министр туризма Орит Фаркаш Хакоэн, чье заявление цитирует пресс-служба Минтуризма.