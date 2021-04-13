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Испания планирует организовать в России Гастрономическую неделю
Испания планирует организовать в России Гастрономическую неделю
Посольство Испании в России планирует организовать осенью Гастрономическую неделю, рассказал РИА Новости советник по экономическим и торговым вопросам... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:59
2021-04-13T08:59
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Посольство Испании в России планирует организовать осенью Гастрономическую неделю, рассказал РИА Новости советник по экономическим и торговым вопросам диппредставительства Пабло Мартинес Сегрельес."Мы надеемся, что начиная со второй половины года будет немного проще организовывать деловые поездки, и, хотя надо еще уточнить, мы хотим организовать Неделю испанской гастрономии в России в октябре или по крайней мере осенью", - сообщил Мартинес Сегрельес во время проведения в Москве 28-международной выставки "Продэкспо".Предполагается, что гастрономическая неделя пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а также "третьем городе, который надо определить".Представитель посольства также выразил надежду, что Россия смягчит условия въезда в страну бизнесменам, у которых есть деловые визы, а также что летом начнут действовать "паспорта вакцинации", которые помогут "открыть границы". По его словам, нехватка очных встреч между бизнесменами заметна, поскольку "не одно и то же делать бизнес через экран компьютера и реально знакомиться".
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новости - туризм, москва, испания, еда, вино
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Посольство Испании в России планирует организовать осенью Гастрономическую неделю, рассказал РИА Новости советник по экономическим и торговым вопросам диппредставительства Пабло Мартинес Сегрельес.
"Мы надеемся, что начиная со второй половины года будет немного проще организовывать деловые поездки, и, хотя надо еще уточнить, мы хотим организовать Неделю испанской гастрономии в России в октябре или по крайней мере осенью", - сообщил Мартинес Сегрельес во время проведения в Москве 28-международной выставки "Продэкспо".
Предполагается, что гастрономическая неделя пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а также "третьем городе, который надо определить".
"Это мероприятие аналогично Неделе испанского вина, которое мы организовывали ранее. К сожалению, в 2020 году мы были вынуждены его отменить, поскольку в разгар эпидемии было все запрещено. Но предыдущие недели были довольно успешными. Мы намерены продолжить и надеемся, что сможем организовать новое мероприятие в этом году не только вина, но и расширить гастрономическое предложение", - добавил дипломат.
Представитель посольства также выразил надежду, что Россия смягчит условия въезда в страну бизнесменам, у которых есть деловые визы, а также что летом начнут действовать "паспорта вакцинации", которые помогут "открыть границы". По его словам, нехватка очных встреч между бизнесменами заметна, поскольку "не одно и то же делать бизнес через экран компьютера и реально знакомиться".