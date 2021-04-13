https://ria.ru/20210413/ispaniya-1728011432.html

Испания планирует организовать в России Гастрономическую неделю

Испания планирует организовать в России Гастрономическую неделю

Посольство Испании в России планирует организовать осенью Гастрономическую неделю, рассказал РИА Новости советник по экономическим и торговым вопросам... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:59

2021-04-13T08:59

2021-04-13T08:59

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Посольство Испании в России планирует организовать осенью Гастрономическую неделю, рассказал РИА Новости советник по экономическим и торговым вопросам диппредставительства Пабло Мартинес Сегрельес."Мы надеемся, что начиная со второй половины года будет немного проще организовывать деловые поездки, и, хотя надо еще уточнить, мы хотим организовать Неделю испанской гастрономии в России в октябре или по крайней мере осенью", - сообщил Мартинес Сегрельес во время проведения в Москве 28-международной выставки "Продэкспо".Предполагается, что гастрономическая неделя пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а также "третьем городе, который надо определить".Представитель посольства также выразил надежду, что Россия смягчит условия въезда в страну бизнесменам, у которых есть деловые визы, а также что летом начнут действовать "паспорта вакцинации", которые помогут "открыть границы". По его словам, нехватка очных встреч между бизнесменами заметна, поскольку "не одно и то же делать бизнес через экран компьютера и реально знакомиться".

https://ria.ru/20210412/turizm-1727860041.html

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новости - туризм, москва, испания, еда, вино