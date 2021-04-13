Иран планирует получить 60-процентный уран на следующей неделе
23:57 13.04.2021 (обновлено: 00:04 14.04.2021)
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
"Обогащение UF6 (фторид урана) до 60% будет осуществляться в двух каскадах центрифуг IR-4 и IR-6 в Натанзе. Модификация процесса только началась, и мы планируем аккумулировать продукт на следующей неделе", - написал Гариб-Абади в Twitter.
Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своём намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Иране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.
Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.