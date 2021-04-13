https://ria.ru/20210413/iran-1728165853.html

Иран планирует получить 60-процентный уран на следующей неделе

Иран планирует получить 60-процентный уран на следующей неделе

Иран надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T23:57

2021-04-13T23:57

2021-04-14T00:04

уран

казем гариб-абади

бехруз камальванди

мид ирана

магатэ

али акбар салехи

израиль

иран

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран надеется получить 60-процентный уран на следующей неделе, сообщил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе, где произошла диверсия и где будут заменены выведенные из строя центрифуги IR-1 на более мощные того же типа. О своём намерении Иран уже проинформировал МАГАТЭ. В Иране отмечали, что обогащенный до 60% уран используется в производстве молибдена, необходимого при создании радиомедицинских препаратов.Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана.

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уран, казем гариб-абади, бехруз камальванди, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, израиль, иран, в мире