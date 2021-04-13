Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/iran-1728154614.html
США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным
США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным
США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:51
2021-04-13T21:10
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_d69336e625cbf86ee595be14e6fc828c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Хотя (переговоры) сложные и мы ожидаем, что они будут долгими, мы… не знаем об изменениях планов присутствия на встречах, которые возобновятся позднее на этой неделе. Наша цель по-прежнему в том, чтобы следовать путем дипломатического процесса, который, как мы надеемся, возобновится в Вене на этой неделе", - сказала Псаки.Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении начать обогащение урана до уровня 60% на объекте в Натанзе, говорится в сообщении представителя МАГАТЭ, поступившем в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_78cfdd330ab5b726c3669d30030fb52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, сша, в мире

США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным

20:51 13.04.2021 (обновлено: 21:10 13.04.2021)
 
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Hamid Foroutan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы серьезно относимся к провокационному заявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%, "шестерка" должна единогласно его отвергнуть", - сказала Псаки на пресс-конференции.

"Хотя (переговоры) сложные и мы ожидаем, что они будут долгими, мы… не знаем об изменениях планов присутствия на встречах, которые возобновятся позднее на этой неделе. Наша цель по-прежнему в том, чтобы следовать путем дипломатического процесса, который, как мы надеемся, возобновится в Вене на этой неделе", - сказала Псаки.
Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении начать обогащение урана до уровня 60% на объекте в Натанзе, говорится в сообщении представителя МАГАТЭ, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 18:13
Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
 
ИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния