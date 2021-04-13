https://ria.ru/20210413/iran-1728154614.html
США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным
США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным
США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:51
2021-04-13T20:51
2021-04-13T21:10
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_d69336e625cbf86ee595be14e6fc828c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Хотя (переговоры) сложные и мы ожидаем, что они будут долгими, мы… не знаем об изменениях планов присутствия на встречах, которые возобновятся позднее на этой неделе. Наша цель по-прежнему в том, чтобы следовать путем дипломатического процесса, который, как мы надеемся, возобновится в Вене на этой неделе", - сказала Псаки.Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении начать обогащение урана до уровня 60% на объекте в Натанзе, говорится в сообщении представителя МАГАТЭ, поступившем в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_78cfdd330ab5b726c3669d30030fb52f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости.
США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана
об обогащении урана до 60%, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы серьезно относимся к провокационному заявлению Ирана о намерении обогащать уран до 60%, "шестерка" должна единогласно его отвергнуть", - сказала Псаки на пресс-конференции.
"Хотя (переговоры) сложные и мы ожидаем, что они будут долгими, мы… не знаем об изменениях планов присутствия на встречах, которые возобновятся позднее на этой неделе. Наша цель по-прежнему в том, чтобы следовать путем дипломатического процесса, который, как мы надеемся, возобновится в Вене на этой неделе", - сказала Псаки.
Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении начать обогащение урана до уровня 60% на объекте в Натанзе, говорится в сообщении представителя МАГАТЭ, поступившем в распоряжение РИА Новости.