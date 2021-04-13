https://ria.ru/20210413/iran-1728154614.html

США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным

США назвали заявление Ирана об обогащении урана до 60% провокационным

США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T20:51

2021-04-13T20:51

2021-04-13T21:10

иран

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США надеются возобновить непрямые переговоры в Вене, несмотря на "провокационные" заявления Ирана об обогащении урана до 60%, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Хотя (переговоры) сложные и мы ожидаем, что они будут долгими, мы… не знаем об изменениях планов присутствия на встречах, которые возобновятся позднее на этой неделе. Наша цель по-прежнему в том, чтобы следовать путем дипломатического процесса, который, как мы надеемся, возобновится в Вене на этой неделе", - сказала Псаки.Иран проинформировал МАГАТЭ о намерении начать обогащение урана до уровня 60% на объекте в Натанзе, говорится в сообщении представителя МАГАТЭ, поступившем в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html

иран

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иран, сша, в мире