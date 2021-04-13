Иран поставил условия переговорщикам по ядерной сделке, сообщили СМИ
По данным агентства, первое условие заключается в отмене всех санкций, вне зависимости от того, были они введены в годы президентства Барака Обамы или же Дональда Трампа, это также касается и санкций, введенных не только в связи с ядерной тематикой. Второе - процесс не должен быть пошаговым.
Кроме того, переговоры в Вене должны принести результат в краткие сроки или будут приостановлены, называет агентство третье условие, указывая на четвертое - Иран должен "без спешки" установить, что санкции сняты.
На этой неделе в Вене возобновится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которого представители стран-участниц ядерной сделки (Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, а также ЕС) продолжат обсуждение вопроса о снятии американских санкций с Тегерана и восстановление реализации СВПД в полном объеме.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.