https://ria.ru/20210413/iran-1728117877.html

Иран поставил условия переговорщикам по ядерной сделке, сообщили СМИ

Иран поставил условия переговорщикам по ядерной сделке, сообщили СМИ

Иран ставит участникам переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене четыре условия по санкциям, сообщает агентство Tasnim со ссылкой... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:25

2021-04-13T17:25

2021-04-13T17:25

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

магатэ

барак обама

вена

сша

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран ставит участникам переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене четыре условия по санкциям, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.По данным агентства, первое условие заключается в отмене всех санкций, вне зависимости от того, были они введены в годы президентства Барака Обамы или же Дональда Трампа, это также касается и санкций, введенных не только в связи с ядерной тематикой. Второе - процесс не должен быть пошаговым.Кроме того, переговоры в Вене должны принести результат в краткие сроки или будут приостановлены, называет агентство третье условие, указывая на четвертое - Иран должен "без спешки" установить, что санкции сняты.На этой неделе в Вене возобновится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которого представители стран-участниц ядерной сделки (Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, а также ЕС) продолжат обсуждение вопроса о снятии американских санкций с Тегерана и восстановление реализации СВПД в полном объеме.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

https://ria.ru/20210413/lavrov-1728019558.html

https://ria.ru/20210413/iran-1728098620.html

россия

вена

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, магатэ, барак обама, вена, сша, в мире