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Иран приступает к обогащению урана до 60 процентов
Иран приступает к обогащению урана до 60 процентов
Иран приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов, сообщило IRNA со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Аббаса Аракчи. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:27
2021-04-13T17:07
аббас аракчи
мид ирана
магатэ
али акбар салехи
али хаменеи
иран
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов, сообщило IRNA со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Аббаса Аракчи.Других подробностей агентство не приводит, но новость прозвучала на фоне намерений Тегерана нарастить ядерную деятельность после диверсии на объекте в Натанзе. Телеканал Press TV, в свою очередь, передает со ссылкой на дипломата, что процесс начнется с 14 апреля, о чем Иран уже проинформировал МАГАТЭ.Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что Тегеран обогатит уран до 60 процентов, если того потребуют интересы страны.Инцидент в провинции ИсфаханОдиннадцатого апреля на ядерном объекте в Натанзе произошла авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". New York Times со ссылкой на источники написала, что ЧП предшествовал взрыв, организованный израильтянами. После этого о причастности Тель-Авива к инциденту заявил и глава МИД Ирана.Ядерная сделкаВ 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.Договор не просуществовал и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.Ровно через год после этого Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, принятых в 2015 году. В конце 2020-го в стране приняли закон об активизации ядерной деятельности.Сейчас иранские ядерщики довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ.
https://ria.ru/20210413/iran-1728098620.html
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аббас аракчи, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, али хаменеи, иран, в мире

Иран приступает к обогащению урана до 60 процентов

16:27 13.04.2021 (обновлено: 17:07 13.04.2021)
 
© REUTERS / Raheb HomavandiЯдерный объект Ирана в Натанзе
Ядерный объект Ирана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Raheb Homavandi
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Иран приступает к обогащению урана до уровня 60 процентов, сообщило IRNA со ссылкой на замглавы Министерства иностранных дел Аббаса Аракчи.
Других подробностей агентство не приводит, но новость прозвучала на фоне намерений Тегерана нарастить ядерную деятельность после диверсии на объекте в Натанзе.
Телеканал Press TV, в свою очередь, передает со ссылкой на дипломата, что процесс начнется с 14 апреля, о чем Иран уже проинформировал МАГАТЭ.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил, что Тегеран обогатит уран до 60 процентов, если того потребуют интересы страны.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Иран пообещал ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора"

Инцидент в провинции Исфахан

Одиннадцатого апреля на ядерном объекте в Натанзе произошла авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".
New York Times со ссылкой на источники написала, что ЧП предшествовал взрыв, организованный израильтянами. После этого о причастности Тель-Авива к инциденту заявил и глава МИД Ирана.
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 16:53
Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана

Ядерная сделка

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договор не просуществовал и трех лет: в мае 2018-го США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Ирана.
Ровно через год после этого Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств, принятых в 2015 году. В конце 2020-го в стране приняли закон об активизации ядерной деятельности.
Сейчас иранские ядерщики довели обогащение урана до уровня 20 процентов (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67 процента), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
09:40
Россия настаивает на полной отмене санкций США против Ирана
 
Аббас АракчиМИД ИранаМАГАТЭАли Акбар СалехиАли ХаменеиИранВ мире
 
 
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