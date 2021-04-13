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Иран пообещал ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора"
Иран пообещал ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора"
Тегеран намерен ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора", заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:03
2021-04-13T16:03
али рабии
мид ирана
али акбар салехи
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тегеран намерен ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора", заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.Он также подчеркнул, что Иран ожидает от всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий и правительства США, которые "считают себя сторонниками дипломатии", осуждения этих действий, отметив, что диверсия в Натанзе была нацелена на то, чтобы помешать "конструктивной дипломатии".Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.Диверсия произошла на фоне переговоров по иранской ядерной сделке между остающимися в ее составе РФ, КНР, "евротройкой" и Ираном, а также США, которые на уровне своего спецпредставителя принимают участие пока только в непрямых консультациях.
https://ria.ru/20210413/diversiya-1728000052.html
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али рабии, мид ирана, али акбар салехи, тегеран (город), иран, в мире

Иран пообещал ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора"

16:03 13.04.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Тегеран намерен ответить на диверсию в Натанзе на территории "агрессора", заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Иран оставляет за собой право на действия против исполнителей, организаторов и покровителей, будет возмездие и ответ на территории агрессора. Вторым нашим ответом будет развитие мирной ядерной деятельности страны", - цитирует пресс-служба правительства слова Рабии.

Он также подчеркнул, что Иран ожидает от всех сторон Совместного всеобъемлющего плана действий и правительства США, которые "считают себя сторонниками дипломатии", осуждения этих действий, отметив, что диверсия в Натанзе была нацелена на то, чтобы помешать "конструктивной дипломатии".
Иранская сторона 11 апреля заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".
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Диверсия произошла на фоне переговоров по иранской ядерной сделке между остающимися в ее составе РФ, КНР, "евротройкой" и Ираном, а также США, которые на уровне своего спецпредставителя принимают участие пока только в непрямых консультациях.
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