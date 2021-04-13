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В Евросоюзе объяснили новые санкции против Ирана
В Евросоюзе объяснили новые санкции против Ирана
Расширение списка санкций Евросоюза против Ирана "из-за нарушений прав человека" в этой стране не связано с идущими в Вене переговорами по восстановлению... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:14
2021-04-13T14:21
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
вена
сша
евросоюз
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расширение списка санкций Евросоюза против Ирана "из-за нарушений прав человека" в этой стране не связано с идущими в Вене переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это "ошибка, которая хуже преступления".По его словам, новые списки приняты в рамках регулярного ежегодного пересмотра санкционного режима, который действует с 2011 года. Стано добавил, этот режим ограничений продлевается ежегодно в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и гражданского общества в Иране."Санкции ЕС, введенные вчера против восьми физлиц и трех организаций, связаны с их ролью в насилии против участников манифестаций в ноябре 2019 года в Иране. Санкции ЕС имеют ясную юридическую базу, соответствуют нормам международного права", - подчеркнул европейский представитель.Евросоюз в понедельник продлил до 13 апреля 2022 года санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека в этой стране, в список были добавлены восемь физлиц и три организации. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Всего в списке теперь числятся 89 человек и четыре юридических лица. Кроме того, санкции включают "запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и оборудования для отслеживания телекоммуникаций". Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) совместно с Евросоюзом проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которых обсуждают вопрос об отмене американских санкций против Тегерана и полного выполнения соглашения. Евросоюз выступает координатором на этих переговорах.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210413/ustupki-1728020768.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, вена, сша, евросоюз, иран, в мире

В Евросоюзе объяснили новые санкции против Ирана

14:14 13.04.2021 (обновлено: 14:21 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Расширение списка санкций Евросоюза против Ирана "из-за нарушений прав человека" в этой стране не связано с идущими в Вене переговорами по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это "ошибка, которая хуже преступления".

"Это не имеет отношения к продолжающемуся процессу по СВПД, это отдельные вопросы, режим санкций ЕС в сфере прав человека ни в чем не меняет нашей приверженности к СВПД", - сказал Стано.

По его словам, новые списки приняты в рамках регулярного ежегодного пересмотра санкционного режима, который действует с 2011 года. Стано добавил, этот режим ограничений продлевается ежегодно в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и гражданского общества в Иране.
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"Санкции ЕС, введенные вчера против восьми физлиц и трех организаций, связаны с их ролью в насилии против участников манифестаций в ноябре 2019 года в Иране. Санкции ЕС имеют ясную юридическую базу, соответствуют нормам международного права", - подчеркнул европейский представитель.
Евросоюз в понедельник продлил до 13 апреля 2022 года санкции против Ирана в связи с нарушениями прав человека в этой стране, в список были добавлены восемь физлиц и три организации. Эти меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Всего в списке теперь числятся 89 человек и четыре юридических лица. Кроме того, санкции включают "запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и оборудования для отслеживания телекоммуникаций". Эти меры были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.
В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) совместно с Евросоюзом проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которых обсуждают вопрос об отмене американских санкций против Тегерана и полного выполнения соглашения. Евросоюз выступает координатором на этих переговорах.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭВенаСШАЕвросоюзИранВ мире
 
 
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