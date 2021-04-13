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Лавров осудил расширение санкций ЕС против Ирана
Лавров осудил расширение санкций ЕС против Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:32
2021-04-13T10:26
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
евросоюз
вена
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это ошибка, которая хуже преступления.В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) совместно с Евросоюзом проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которых обсуждают вопрос об отмене американских санкций против Тегерана и полного выполнения соглашения."Если в ЕС отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, ну, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", - заметил глава МИД РФ.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил Зариф. В понедельник Салехи сообщил, что диверсия не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте.МИД России после инцидента выразил беспокойство тем, как ситуация с происшествием отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления СВПД. В то же время в Москве надеются, что произошедшее не подорвет ход переговоров, и указывают, что иранские специалисты смогли справиться с последствиями инцидента.
https://ria.ru/20210402/ulyanov-1603974305.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, евросоюз, вена, иран, в мире

Лавров осудил расширение санкций ЕС против Ирана

09:32 13.04.2021 (обновлено: 10:26 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя введение санкций ЕС в отношении Ирана, заявил, что если это решение принято осознанно в разгар переговоров в Вене, то это ошибка, которая хуже преступления.
В последние две недели Иран и страны-участницы ядерной сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Британия) совместно с Евросоюзом проводят встречи комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в ходе которых обсуждают вопрос об отмене американских санкций против Тегерана и полного выполнения соглашения.
"Я сегодня с изумлением узнал новость о том, что Евросоюз ввел санкции в отношении целого ряда официальных лиц Исламской Республики Иран из-за якобы имевшего места нарушения прав человека. Я не видел пока полного текста этого решения, но уже сам факт вызывает огромное количества вопросов", - сказал Лавров на пресс- конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.
"Если в ЕС отсутствует какая-либо координация и правая рука не знает, что делает левая, ну, это просто беда. Но если это решение осознанно принято в разгар переговоров, которые продолжаются в Вене по спасению СВПД, то это уже не беда, это уже ошибка, которая, как вы знаете, хуже, чем преступление", - заметил глава МИД РФ.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил Зариф. В понедельник Салехи сообщил, что диверсия не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте.
МИД России после инцидента выразил беспокойство тем, как ситуация с происшествием отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления СВПД. В то же время в Москве надеются, что произошедшее не подорвет ход переговоров, и указывают, что иранские специалисты смогли справиться с последствиями инцидента.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровЕвросоюзВенаИранВ мире
 
 
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