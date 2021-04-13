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Липецкая область
https://ria.ru/20210413/informatika-1728043752.html
Школьник из Липецка стал победителем Всероссийской олимпиады
Школьник из Липецка стал победителем Всероссийской олимпиады
Ученик 11 класса Липецкой школы стал победителем Всероссийский олимпиады школьников по информатике, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:12
2021-04-13T12:12
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Ученик 11 класса Липецкой школы стал победителем Всероссийский олимпиады школьников по информатике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, имена лучших назвали на торжественной церемонии закрытия финала олимпиады, который проходил в Московском физико-техническом институте. Всего в нем приняли участие 384 школьника из 73 регионов России. Победителями были названы 30 школьников, дипломы призеров получили еще 137 участников. Все они смогут без экзаменов поступить в любой вуз страны на направления, соответствующие профилю олимпиады.Артамонов отметил, что в число призеров вошли еще двое липчан."Мы постоянно стремимся выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь в Липецкой области. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Школьник из Липецка стал победителем Всероссийской олимпиады

12:12 13.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Ученик 11 класса Липецкой школы стал победителем Всероссийский олимпиады школьников по информатике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, имена лучших назвали на торжественной церемонии закрытия финала олимпиады, который проходил в Московском физико-техническом институте. Всего в нем приняли участие 384 школьника из 73 регионов России. Победителями были названы 30 школьников, дипломы призеров получили еще 137 участников. Все они смогут без экзаменов поступить в любой вуз страны на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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Артамонов отметил, что в число призеров вошли еще двое липчан.
"Мы постоянно стремимся выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь в Липецкой области. Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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