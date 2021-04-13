https://ria.ru/20210413/hiddleston-1728096957.html
Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино
Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино
Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:58
2021-04-13T16:58
2021-04-13T16:58
клэр дэйнс
нью-йорк (город)
лондон
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том хиддлстон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/136834/77/1368347790_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_59d498e99b797b315ee5410b17e5829a.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе в кино. Поэтому в кокой-то момент Хиддлстон сосредоточился на работе в театрах Лондона и Нью-Йорка. На его решение сделать перерыв в киноработе повлияли и частые утомительные переезды, так как съемки проходили во многих странах. Тем не менее после перерыва британец вернулся в кинематограф. Сейчас Том Хиддлстон снимается в историческом телесериале "Эссекский змей" с Клэр Дэйнс и Клеманс Поэзи. А в июне на Disney+ состоится премьера мини-сериала "Локи" с его участием.
https://ria.ru/20210405/loki-1604343043.html
нью-йорк (город)
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/136834/77/1368347790_0:0:1566:1174_1920x0_80_0_0_ea2c0986c8cf587f179d24fed2196a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клэр дэйнс, нью-йорк (город), лондон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон