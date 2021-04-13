https://ria.ru/20210413/hiddleston-1728096957.html

Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино

Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино

Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:58

2021-04-13T16:58

2021-04-13T16:58

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нью-йорк (город)

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кино и сериалы

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе в кино. Поэтому в кокой-то момент Хиддлстон сосредоточился на работе в театрах Лондона и Нью-Йорка. На его решение сделать перерыв в киноработе повлияли и частые утомительные переезды, так как съемки проходили во многих странах. Тем не менее после перерыва британец вернулся в кинематограф. Сейчас Том Хиддлстон снимается в историческом телесериале "Эссекский змей" с Клэр Дэйнс и Клеманс Поэзи. А в июне на Disney+ состоится премьера мини-сериала "Локи" с его участием.

https://ria.ru/20210405/loki-1604343043.html

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клэр дэйнс, нью-йорк (город), лондон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон