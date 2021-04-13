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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/hiddleston-1728096957.html
Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино
Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино
Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:58
2021-04-13T16:58
клэр дэйнс
нью-йорк (город)
лондон
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том хиддлстон
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе в кино. Поэтому в кокой-то момент Хиддлстон сосредоточился на работе в театрах Лондона и Нью-Йорка. На его решение сделать перерыв в киноработе повлияли и частые утомительные переезды, так как съемки проходили во многих странах. Тем не менее после перерыва британец вернулся в кинематограф. Сейчас Том Хиддлстон снимается в историческом телесериале "Эссекский змей" с Клэр Дэйнс и Клеманс Поэзи. А в июне на Disney+ состоится премьера мини-сериала "Локи" с его участием.
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клэр дэйнс, нью-йорк (город), лондон, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон

Том Хиддлстон объяснил, почему долго не снимался в кино

16:58 13.04.2021
 
© AP Photo / Ahn Young-joonАктер Том Хиддлстон на премьере фильма "Тор 2: Царство тьмы" в Сеуле, Корея
Актер Том Хиддлстон на премьере фильма Тор 2: Царство тьмы в Сеуле, Корея - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Британский актер Том Хиддлстон, ставший всемирно известным после роли Локи в проектах Marvel, в интервью изданию Empire объяснил, почему делал перерыв в работе в кино.

"В какой-то момент своей жизни я стоял на перепутье. Я чуть не пошел неправильной дорогой, но вовремя одумался", — рассуждает он о несыгранных ролях.

Поэтому в кокой-то момент Хиддлстон сосредоточился на работе в театрах Лондона и Нью-Йорка.
На его решение сделать перерыв в киноработе повлияли и частые утомительные переезды, так как съемки проходили во многих странах.

"Я сыграл множество персонажей в самых разных частях света. Но надо же заботиться еще и о своей реальной жизни", — отметил он.

Тем не менее после перерыва британец вернулся в кинематограф. Сейчас Том Хиддлстон снимается в историческом телесериале "Эссекский змей" с Клэр Дэйнс и Клеманс Поэзи. А в июне на Disney+ состоится премьера мини-сериала "Локи" с его участием.
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КультураКлэр ДэйнсНью-Йорк (город)ЛондонКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsТом Хиддлстон
 
 
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