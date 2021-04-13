https://ria.ru/20210413/gosuslugi-1728104103.html

Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг

Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг

Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:28

2021-04-13T16:28

2021-04-13T16:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728103627_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_aa644f47f38b3e445a6f817f526d8979.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более миллиона рублей. В первом случае срок не может превышать три года. Второй вид займа оформляют на период до пяти лет, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального мининвеста. Уточняется, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что ставка составляет 7,5%. "В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства", – отметила Зиновьева.Так, с осени минувшего года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Московской области, а с начала текущего года выдаются микрозаймы на развитие бизнеса.Всю необходимую информацию по этому поводу можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса в регионе, позвонив по номеру 0150.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)