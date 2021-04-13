https://ria.ru/20210413/gosuslugi-1728104103.html
Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг
Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг
Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:28
2021-04-13T16:28
2021-04-13T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более миллиона рублей. В первом случае срок не может превышать три года. Второй вид займа оформляют на период до пяти лет, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального мининвеста. Уточняется, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что ставка составляет 7,5%. "В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства", – отметила Зиновьева.Так, с осени минувшего года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Московской области, а с начала текущего года выдаются микрозаймы на развитие бизнеса.Всю необходимую информацию по этому поводу можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса в регионе, позвонив по номеру 0150.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.
Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более миллиона рублей. В первом случае срок не может превышать три года. Второй вид займа оформляют на период до пяти лет, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального мининвеста.
Уточняется, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что ставка составляет 7,5%.
"В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства", – отметила Зиновьева.
Так, с осени минувшего года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Московской области, а с начала текущего года выдаются микрозаймы на развитие бизнеса.
Всю необходимую информацию по этому поводу можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса в регионе, позвонив по номеру 0150.