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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210413/gosuslugi-1728104103.html
Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг
Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг
Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:28
2021-04-13T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более миллиона рублей. В первом случае срок не может превышать три года. Второй вид займа оформляют на период до пяти лет, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального мининвеста. Уточняется, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что ставка составляет 7,5%. "В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства", – отметила Зиновьева.Так, с осени минувшего года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Московской области, а с начала текущего года выдаются микрозаймы на развитие бизнеса.Всю необходимую информацию по этому поводу можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса в регионе, позвонив по номеру 0150.
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московская область (подмосковье)

Самозанятые в МО смогут оформить льготные займы через портал госуслуг

16:28 13.04.2021
 
© Фото: Pexels / Karolina GrabowskaЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото: Pexels / Karolina Grabowska
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Подать заявки на льготные займы на портале госуслуг смогут самозанятые в Московской области и других регионах. Открыт доступ к кредитам до миллиона и более миллиона рублей. В первом случае срок не может превышать три года. Второй вид займа оформляют на период до пяти лет, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального мининвеста.
Уточняется, что оформление льготных займов упростили по распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным. Министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала, что ставка составляет 7,5%.
"В Московской области зарегистрированы более 200 тысяч самозанятых граждан. Они получают различные меры поддержки от регионального правительства", – отметила Зиновьева.
Так, с осени минувшего года самозанятым компенсируют 90% стоимости места в коворкингах Московской области, а с начала текущего года выдаются микрозаймы на развитие бизнеса.
Всю необходимую информацию по этому поводу можно узнать на горячей линии поддержки бизнеса в регионе, позвонив по номеру 0150.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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