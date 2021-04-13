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Суд арестовал профессора МФТИ Голубкина по подозрению в госизмене
Суд арестовал профессора МФТИ Голубкина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал россиянина Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:11
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал россиянина Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в учреждении.Подробности не разглашаются. Заявленная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.Голубкину 69 лет, он профессор Московского физико-технического института (МФТИ), занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей. Адвокат Александр Тимошенко сказал РИА Новости, что вину его подзащитный не признает. Юрист также отметил, что есть другие фигуранты.В МФТИ заявили, что арестованный не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям. Еще там указали, что основное место занятости Голубкина — Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).В декабре суд арестовал сотрудника ЦАГИ и преподавателя МФТИ Анатолия Губанова. Источники агентства говорили, что его обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.За государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров. С начала текущего года российские суды приняли уже как минимум три обвинительных решения.
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россия, москва, происшествия

Суд арестовал профессора МФТИ Голубкина по подозрению в госизмене

13:11 13.04.2021 (обновлено: 18:22 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал россиянина Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщили РИА Новости в учреждении.
Подробности не разглашаются. Заявленная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Голубкину 69 лет, он профессор Московского физико-технического института (МФТИ), занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей. Адвокат Александр Тимошенко сказал РИА Новости, что вину его подзащитный не признает. Юрист также отметил, что есть другие фигуранты.
В МФТИ заявили, что арестованный не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям. Еще там указали, что основное место занятости Голубкина — Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
© Фото : сайт МФТИПрофессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин
Профессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : сайт МФТИ
Профессор кафедры МФТИ Валерий Голубкин
В декабре суд арестовал сотрудника ЦАГИ и преподавателя МФТИ Анатолия Губанова. Источники агентства говорили, что его обвинили в передаче одной из европейских стран закрытых данных о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате, разрабатываемом в рамках международного проекта HEXAFLY-INT.
За государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров. С начала текущего года российские суды приняли уже как минимум три обвинительных решения.
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