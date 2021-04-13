https://ria.ru/20210413/gosdep-1728003510.html

Посольство России упрекнуло Госдеп за отказ от упоминания Гагарина

Посольство России упрекнуло Госдеп за отказ от упоминания Гагарина

Посольство России в США заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло первого... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T05:15

2021-04-13T05:15

2021-04-13T08:56

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Посольство России в США заявило о "беспамятстве" Госдепартамента после того, как ведомство на своей русскоязычной странице в Facebook не упомянуло первого космонавта Земли Юрия Гагарина в посте о первом полете человека в космос.В публикации американцев говорилось, что по всему миру отмечают шестидесятилетие пребывания человека в космосе. Помимо отсутствия упоминания Гагарина, там не указывалось, что первая страна, отправившая человека в космос, — это СССР, а на прикрепленной фотографии был запечатлен один из американских астронавтов с флагом США на рукаве скафандра.В дипмиссии напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о полете Гагарина, совершившего 60 лет назад, в 1961 году, первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли.В посольстве также рассказали "забывчивым коллегам", что они могут увидеть бюст Гагарина в Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики в Вашингтоне. Скульптуры Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Вспомнили российские дипломаты и о послании президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву с поздравлениями после полета Гагарина, и о недавней отправке на МКС астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле "Союз", названном в честь первого космонавта Земли."Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли", — подытожили в посольстве.Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года облетел Землю на корабле "Восток — 1", проведя в космическом пространстве больше 100 минут. На орбите он докладывал о своих ощущениях и проводил простые эксперименты — ел, пил и делал записи карандашом. Через несколько дней после возвращения космонавту присвоили звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20210413/gosdep-1727996170.html

https://ria.ru/20210412/rogozin-1727988244.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), сша, в мире