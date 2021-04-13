Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США
21:20 13.04.2021 (обновлено: 03:15 14.04.2021)
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США.
Ранее Горбачев заявил, что встреча между руководителями двух стран позволит начать по-новому выстраивать двусторонние отношения. Он также вспомнил свои встречи с президентом США Рональдом Рейганом, подчеркнув, что у наших стран есть опыт.
В ответ на слова Горбачева Пушков отметил, что как политики Путин и Горбачев отличаются друг от друга. И если переговоры между Горбачевом и Рейганом выстраивались "на основе односторонних уступок и геополитического отступления", то сегодня нет фундамента для формирования новых отношений, считает он.
"Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми. Враждебность со стороны США очевидна. Санкции отменены не будут, как и после предыдущих встреч президентов России и США", — написал сенатор в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, встреча между лидерами России и США "важна для судеб мира", и она, возможно, предотвратит "движения к прямому конфликту" или избавит от "ощущения растущей напряженности".
Во вторник президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.