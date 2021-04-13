https://ria.ru/20210413/gorbachev-1728157087.html

Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США

Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США

Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T21:20

2021-04-13T21:20

2021-04-14T03:15

россия

алексей пушков

джо байден

владимир путин

ссср

сша

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США. Ранее Горбачев заявил, что встреча между руководителями двух стран позволит начать по-новому выстраивать двусторонние отношения. Он также вспомнил свои встречи с президентом США Рональдом Рейганом, подчеркнув, что у наших стран есть опыт. В ответ на слова Горбачева Пушков отметил, что как политики Путин и Горбачев отличаются друг от друга. И если переговоры между Горбачевом и Рейганом выстраивались "на основе односторонних уступок и геополитического отступления", то сегодня нет фундамента для формирования новых отношений, считает он. По мнению Пушкова, встреча между лидерами России и США "важна для судеб мира", и она, возможно, предотвратит "движения к прямому конфликту" или избавит от "ощущения растущей напряженности". Во вторник президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.

https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728149974.html

https://ria.ru/20210413/gagarin-1727997345.html

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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, ссср, сша