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Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США
Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США
Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T21:20
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россия
алексей пушков
джо байден
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США. Ранее Горбачев заявил, что встреча между руководителями двух стран позволит начать по-новому выстраивать двусторонние отношения. Он также вспомнил свои встречи с президентом США Рональдом Рейганом, подчеркнув, что у наших стран есть опыт. В ответ на слова Горбачева Пушков отметил, что как политики Путин и Горбачев отличаются друг от друга. И если переговоры между Горбачевом и Рейганом выстраивались "на основе односторонних уступок и геополитического отступления", то сегодня нет фундамента для формирования новых отношений, считает он. По мнению Пушкова, встреча между лидерами России и США "важна для судеб мира", и она, возможно, предотвратит "движения к прямому конфликту" или избавит от "ощущения растущей напряженности". Во вторник президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.
https://ria.ru/20210413/vstrecha-1728149974.html
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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, ссср, сша

Пушкова удивили слова Горбачева об отношениях России и США

21:20 13.04.2021 (обновлено: 03:15 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков не разделил оптимизм экс-президента СССР Михаила Горбачева относительно новой "разрядки" в отношениях России и США.
Ранее Горбачев заявил, что встреча между руководителями двух стран позволит начать по-новому выстраивать двусторонние отношения. Он также вспомнил свои встречи с президентом США Рональдом Рейганом, подчеркнув, что у наших стран есть опыт.
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В ответ на слова Горбачева Пушков отметил, что как политики Путин и Горбачев отличаются друг от друга. И если переговоры между Горбачевом и Рейганом выстраивались "на основе односторонних уступок и геополитического отступления", то сегодня нет фундамента для формирования новых отношений, считает он.
"Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми. Враждебность со стороны США очевидна. Санкции отменены не будут, как и после предыдущих встреч президентов России и США", — написал сенатор в Telegram-канале.
По мнению Пушкова, встреча между лидерами России и США "важна для судеб мира", и она, возможно, предотвратит "движения к прямому конфликту" или избавит от "ощущения растущей напряженности".
Во вторник президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил встретиться на нейтральной территории в предстоящие месяцы для обсуждения спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия.
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РоссияАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСССРСША
 
 
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