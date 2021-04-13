https://ria.ru/20210413/germaniya-1728159031.html

В Германии назвали усиление контингента США неправильным сигналом Киеву

В Германии назвали усиление контингента США неправильным сигналом Киеву

Анонсированное главой минобороны Германии усиление контингента США в ФРГ может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе, это неправильный... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T21:38

2021-04-13T21:38

2021-04-13T21:38

александер ной

минобороны германии

министерство обороны сша

нато

михаил саакашвили

германия

сша

украина

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Анонсированное главой минобороны Германии усиление контингента США в ФРГ может подтолкнуть радикалов в Киеве к военным действиям в Донбассе, это неправильный сигнал Запада в адрес Украины, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по обороне Александер Ной ("Левые").Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что США направят в Германию дополнительно 500 военных. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка американских военных в ФРГ станет сигналом союзникам в НАТО о том, что Вашингтон ценит отношения с партнерами.По его словам, "эскалация по линии разграничения в Донбассе крайне опасна"."Обе стороны призваны проявлять крайнюю сдержанность. Опасность войны в Европе, которую невозможно было бы сдержать, давно не была столь велика", - отметил Ной.Он отметил, что Михаил Саакашвили в бытность президентом Грузии "ошибочно предполагал в 2008 году, что он получит поддержку США для своей военной кампании" в Южной Осетии.Аналогичная 2008 году ситуация разворачивается сегодня в Юго-Восточной Европе и в Черноморском регионе, считает депутат. Он привел в пример военные учения США Defender Europe, отметив, что считает это название "изначально лживым", потому что речь идет "не об обороне, а о нападении"."Пока Киев продолжает провокацию с помощью регулярных войск и фашистских отрядов в Донбассе, в течение нескольких недель тысячи американских солдат и оружие будут находиться в Черноморском регионе, дестабилизируя ситуацию в области безопасности. В Черном море уже находится несколько военных кораблей США. Эти войска было бы возможно быстро перебросить на Украину - возможно, в этом расчет Киева. (В этом случае) прямая конфронтация между российскими и американскими военными была бы возможна, почти неизбежна на востоке Украины и вокруг Крыма. Это было бы катастрофой", - заявил депутат.Он призвал правительство ФРГ "дать понять по всем каналам, что нельзя ожидать поддержки Германией этой политики дестабилизации и конфронтации зависимой от США Украины, которая направлена против Москвы". По словам Ноя, "ужасный сценарий российско-американского военного конфликта на Украине должен разбудить Берлин", вынудить правительство отказаться от увеличения контингента США в ФРГ."Вопреки утверждениям госпожи Крамп-Карренбауэр, речь идет не о "чудесной новости" (об увеличении контингента США в ФРГ – ред.)... Хотя тон администрации (президента США Джо) Байдена звучит мягче, чем грохот из Вашингтона во времена (Дональда) Трампа, в подчинении Германии экономическим и геостратегическим интересам США в Европе и мире ничего не изменилось", - сказал Ной."Требования США о перевооружении и увеличении военного бюджета остаются. Теперь Вашингтон даже хочет отправить специального представителя по "Северному потоку 2", у которого нет другой задачи, кроме как не допустить завершения строительства газопровода между Россией и Германией на последних нескольких километрах. Это ясно показывает, на каком коротком поводке предполагается держать Берлин на другой стороне Атлантики", - считает парламентарий.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728091283.html

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728044428.html

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