https://ria.ru/20210413/germaniya-1728078454.html

Меркель заявила о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом

Меркель заявила о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцинация в Германии идет все успешнее, страна приближается к "свету в конце тоннеля". РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:28

2021-04-13T14:28

2021-04-13T14:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцинация в Германии идет все успешнее, страна приближается к "свету в конце тоннеля".На сегодняшний день в ФРГ привиты один раз 16,3% населения (13,5 миллиона человек), полностью привиты 6,2% (5,1 миллионов человек), свидетельствуют данные минздрава страны по состоянию на понедельник. За минувшие сутки в стране сделали почти 400 тысяч прививок, на прошлой неделе в четверг были сделаны рекордные для страны 723 тысячи прививок. Пока все используемые в ФРГ вакцины являются двухкомпонентными.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727945710.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире