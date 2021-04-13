Меркель заявила о "свете в конце тоннеля" в борьбе с коронавирусом
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вакцинация в Германии идет все успешнее, страна приближается к "свету в конце тоннеля".
"В этом нам очень помогает одна вещь. Пока мы вновь вводим ограничения, продвигается кампания по вакцинации, и она продвигается с каждым днем лучше. День ото дня сотни тысяч получают лучшую защиту от болезни. А с тех пор, как были подключены врачи-терапевты и скоро будут подключены врачи на предприятиях, мы движемся все большими шагами к свету в конце этого тоннеля", - заявила Меркель на пресс-конференции во вторник.
На сегодняшний день в ФРГ привиты один раз 16,3% населения (13,5 миллиона человек), полностью привиты 6,2% (5,1 миллионов человек), свидетельствуют данные минздрава страны по состоянию на понедельник. За минувшие сутки в стране сделали почти 400 тысяч прививок, на прошлой неделе в четверг были сделаны рекордные для страны 723 тысячи прививок. Пока все используемые в ФРГ вакцины являются двухкомпонентными.