https://ria.ru/20210413/gagarina-1728047506.html
Полина Гагарина объяснила, почему не может быть участницей шоу "Маска"
Полина Гагарина объяснила, почему не может быть участницей шоу "Маска"
Певица Полина Гагарина в беседе с подписчиками в сторис Instagarm резко ответила на вопрос о ее возможном участии в шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:45
2021-04-13T16:45
2021-04-13T16:45
юрий гальцев
знаменитости
звезды
андрей малахов
филипп киркоров
светлана лобода
шоубиз
шоу-бизнес
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина в беседе с подписчиками в сторис Instagarm резко ответила на вопрос о ее возможном участии в шоу "Маска" на НТВ.Сейчас в одном из самых рейтинговых проектов на российском телевидении остались шесть участников, среди которых фаворитом многие считают Змею. Ранее члены жюри не раз предполагали, что в этом костюме может находиться Юлия Паршута, Светлана Лобода или Полина Гагарина. Однако, по словам исполнительницы, она никак не может быть участницей "Маски", поскольку у нее есть на это личные причины."Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу. Они одной передачей очень оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то еще не я", — пояснила Гагарина.В какой именно передаче обидели певицу и ее близких, финалистка Евровидения не уточнила.Между тем, Полину Гагарину продолжают упоминать в качестве возможного участника шоу. В частности, это произошло на вечеринке, устроенной Филиппом Киркоровым — членом жюри "Маски".В его Instagram появилось видео, на котором известные гости певца гадают, кто скрывается под костюмами персонажей, оставшихся в проекте.Например, Андрей Малахов уверен, что в костюме Неваляшки выступает Юрий Гальцев. Правда, Киркоров с ним не согласен. Свои предположения в комментариях высказывают и многочисленные заинтригованные телезрители.
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юрий гальцев, знаменитости, звезды, андрей малахов, филипп киркоров, светлана лобода, шоу-бизнес, нтв (телеканал), полина гагарина
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина в беседе с подписчиками в сторис Instagarm резко ответила на вопрос о ее возможном участии в шоу "Маска" на НТВ.
Сейчас в одном из самых рейтинговых проектов на российском телевидении остались шесть участников, среди которых фаворитом многие считают Змею.
Ранее члены жюри не раз предполагали, что в этом костюме может находиться Юлия Паршута, Светлана Лобода или Полина Гагарина. Однако, по словам исполнительницы, она никак не может быть участницей "Маски", поскольку у нее есть на это личные причины.
"Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу. Они одной передачей очень оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то еще не я", — пояснила Гагарина.
В какой именно передаче обидели певицу и ее близких, финалистка Евровидения не уточнила.
Между тем, Полину Гагарину продолжают упоминать в качестве возможного участника шоу. В частности, это произошло на вечеринке, устроенной Филиппом Киркоровым — членом жюри "Маски".
В его Instagram появилось
видео, на котором известные гости певца гадают, кто скрывается под костюмами персонажей, оставшихся в проекте.
Например, Андрей Малахов уверен, что в костюме Неваляшки выступает Юрий Гальцев. Правда, Киркоров с ним не согласен. Свои предположения в комментариях высказывают и многочисленные заинтригованные телезрители.