https://ria.ru/20210413/gagarina-1728047506.html

Полина Гагарина объяснила, почему не может быть участницей шоу "Маска"

Полина Гагарина объяснила, почему не может быть участницей шоу "Маска"

Певица Полина Гагарина в беседе с подписчиками в сторис Instagarm резко ответила на вопрос о ее возможном участии в шоу "Маска" на НТВ. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:45

2021-04-13T16:45

2021-04-13T16:45

юрий гальцев

знаменитости

звезды

андрей малахов

филипп киркоров

светлана лобода

шоубиз

шоу-бизнес

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певица Полина Гагарина в беседе с подписчиками в сторис Instagarm резко ответила на вопрос о ее возможном участии в шоу "Маска" на НТВ.Сейчас в одном из самых рейтинговых проектов на российском телевидении остались шесть участников, среди которых фаворитом многие считают Змею. Ранее члены жюри не раз предполагали, что в этом костюме может находиться Юлия Паршута, Светлана Лобода или Полина Гагарина. Однако, по словам исполнительницы, она никак не может быть участницей "Маски", поскольку у нее есть на это личные причины."Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу. Они одной передачей очень оскорбили мою семью. Поэтому в Змее или ком-то еще не я", — пояснила Гагарина.В какой именно передаче обидели певицу и ее близких, финалистка Евровидения не уточнила.Между тем, Полину Гагарину продолжают упоминать в качестве возможного участника шоу. В частности, это произошло на вечеринке, устроенной Филиппом Киркоровым — членом жюри "Маски".В его Instagram появилось видео, на котором известные гости певца гадают, кто скрывается под костюмами персонажей, оставшихся в проекте.Например, Андрей Малахов уверен, что в костюме Неваляшки выступает Юрий Гальцев. Правда, Киркоров с ним не согласен. Свои предположения в комментариях высказывают и многочисленные заинтригованные телезрители.

https://ria.ru/20210412/tishman-1727855171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гальцев, знаменитости, звезды, андрей малахов, филипп киркоров, светлана лобода, шоу-бизнес, нтв (телеканал), полина гагарина