https://ria.ru/20210413/gagarin-1727999818.html

ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос

ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вспомнили о подвиге совершившего первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина, поместив его изображение на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:22

2021-04-13T02:22

2021-04-13T02:22

хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

оаэ

ссср

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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вспомнили о подвиге совершившего первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина, поместив его изображение на фасад самой высокой башни в мире - Бурдж аль-Халифа в Дубае - в день 60-летия полета Гагарина в космос, сообщило Эмиратское космическое агентство в социальной сети Twitter.Как написала госминистр по передовым технологиям ОАЭ Сара аль-Амири, "сегодня мы отмечаем 60-ю годовщину исторического путешествия Юрия Гагарина, он стал первым человеком, который полетел в космос"."Его полет вдохновил ОАЭ и весь мир, положил начало амбициозным космическим миссиям", - добавила она.На фасаде башни был показан небольшой ролик, где рассказывалось, что Гагарин стал первым человеком на Земле, совершившим полет в космос. Показ закончился словами, что "нет ничего невозможного".ОАЭ стали первой страной арабского мира, отправившей своего космонавта на Международную космическую станцию в 2019 году. Первый астронавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури провел там восемь дней после подготовки в Космическом центре имени Королева в Подмосковье и благополучно вернулся на Землю. Накануне Дня космонавтики Эмираты объявили имена новых членов своего космического отряда, в число которых вошла Нура аль-Матруши - первая в истории страны и арабского мира женщина-претендент на полет в космос.

https://ria.ru/20210413/gagarin-1727997345.html

россия

оаэ

ссср

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россия, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), оаэ, ссср