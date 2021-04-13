https://ria.ru/20210413/gagarin-1727997345.html

Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина

Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:12

2021-04-13T01:12

2021-04-13T09:35

россия

космос

алексей пушков

владимир зеленский

юрий гагарин (космонавт)

ссср

украина

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос.Ранее Зеленский заявил, что украинские ученые-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому "без лишней скромности" можно сказать, что "покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины"."Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, украинские власти, "проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание", вовсе не имеют права пытаться "присоседить" "свою" Украину к советским достижениям. "Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина", - заключил сенатор.В России 12 апреля — День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад Юрием Гагариным на корабле "Восток".

https://ria.ru/20210412/zakharova-1727941574.html

россия

космос

ссср

украина

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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-04-13T01:12 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, космос, алексей пушков, владимир зеленский, юрий гагарин (космонавт), ссср, украина