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Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина
Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:12
2021-04-13T09:35
россия
космос
алексей пушков
владимир зеленский
юрий гагарин (космонавт)
ссср
украина
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос.Ранее Зеленский заявил, что украинские ученые-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому "без лишней скромности" можно сказать, что "покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины"."Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, украинские власти, "проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание", вовсе не имеют права пытаться "присоседить" "свою" Украину к советским достижениям. "Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина", - заключил сенатор.В России 12 апреля — День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад Юрием Гагариным на корабле "Восток".
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Дорога к звездам: что изменилось за 60 лет
Шестьдесят лет назад советский летчик Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. До него на орбиту отправляли только животных и манекена Ивана Ивановича. Как изменилась дорога к звёздам за прошедшие годы и насколько легче быть космонавтом сегодня — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, космос, алексей пушков, владимир зеленский, юрий гагарин (космонавт), ссср, украина

Пушков высмеял слова Зеленского о полете Гагарина

01:12 13.04.2021 (обновлено: 09:35 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос.
Ранее Зеленский заявил, что украинские ученые-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому "без лишней скромности" можно сказать, что "покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 17:15
Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина
"Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские власти, "проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание", вовсе не имеют права пытаться "присоседить" "свою" Украину к советским достижениям.
"Так что пусть Зеленский не суетится: не имеет нынешняя Украина никакого отношения к полету Гагарина", - заключил сенатор.
В России 12 апреля — День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад Юрием Гагариным на корабле "Восток".
 
РоссияКосмосАлексей ПушковВладимир ЗеленскийЮрий Гагарин (космонавт)СССРУкраина
 
 
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