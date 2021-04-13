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В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
"Большая семерка" своими озабоченностями по поводу передвижения российских войск у границ Украины просто "отрабатывает номер", эти заявления не добавляют... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:09
2021-04-13T12:09
2021-04-13T12:21
обсе
сергей рябков
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. "Большая семерка" своими озабоченностями по поводу передвижения российских войск у границ Украины просто "отрабатывает номер", эти заявления не добавляют конструктива в урегулирование ситуации, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС выразили обеспокоенность из-за якобы передвижения российских вооруженных сил на границе с Украиной и в Крыму, призвали РФ к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ."В этом заявлении ничего нового и ничего добавляющего конструктива к общей ситуации нет в принципе и не могло быть. Мы и без этого заявления прекрасно представляем себе подходы, которых придерживается эта группа", - сказал Рябков."Группа семи" продолжает деградировать, ее роль в международных делах снижается, соответственно и мы относимся к ее заявлениям как к отработке определенного номера. Не более того", - подчеркнул замглавы МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/ssha-1728027237.html
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обсе, сергей рябков, россия, донбасс, g7, украина, в мире