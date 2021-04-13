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https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html
В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом
В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом
Заболевший коронавирусом в СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов у него нет, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:43
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заболевший коронавирусом в СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов у него нет, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина."Фургал чувствует себя хорошо, симптомов заболевания у него нет, но тест на COVID-19 положительный", - сообщила она.На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727966487.html
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россия, сергей фургал, онк, москва

В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом

10:30 13.04.2021 (обновлено: 10:43 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заболевший коронавирусом в СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов у него нет, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина.
"Фургал чувствует себя хорошо, симптомов заболевания у него нет, но тест на COVID-19 положительный", - сообщила она.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
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На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
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