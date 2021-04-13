https://ria.ru/20210413/furgal-1728024592.html
В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом
В ОНК рассказали о самочувствии Фургала, заразившегося коронавирусом
Заболевший коронавирусом в СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов у него нет, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:43
россия
сергей фургал
онк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687091_0:165:2157:1378_1920x0_80_0_0_d338206535eec7c319cdcd1b885ce116.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заболевший коронавирусом в СИЗО экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал чувствует себя хорошо, симптомов у него нет, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ольга Дружинина."Фургал чувствует себя хорошо, симптомов заболевания у него нет, но тест на COVID-19 положительный", - сообщила она.На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин рассказывал РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727966487.html
https://ria.ru/20210306/koronavirus-1600198664.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576687091_0:0:1877:1407_1920x0_80_0_0_9614d8698583383e8fb849a711743f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей фургал, онк, москва