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https://ria.ru/20210413/fukusima-1728004700.html
Япония сбросит радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Япония сбросит радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующую информацию распространило агентство "Киодо". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:26
2021-04-13T06:53
фукусима-1
япония
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующую информацию распространило агентство "Киодо".По предварительным данным, проведение операции запланировано на 2023 год.Используемая для охлаждения ядерных реакторов вода в настоящее время хранится в резервуарах на территории АЭС. Перед утилизацией ее очистят от радиоактивных элементов, в частности трития.Все имеющиеся емкости, учитывая текущие темпы накопления жидкости в резервуарах, будут заполнены к концу 2022 года.Реакция СШАСША ждут от Японии подтверждения, что сброс воды из Фукусимы является правильным решением, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс."В уникальной и сложной ситуации Япония изучила варианты и последствия, поддерживала транспарентность относительно принятого решения и похоже, что ее подход соответствует принятым в мире стандартам ядерной безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую координацию с правительством Японии и на общение по мере того, как правительство отслеживает эффективность этого подхода", - заявил Прайс.Неприемлемое решениеЮжная Корея сильно сожалеет и называет неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил на брифинге глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.Он добавил, что в течение дня Южная Корея планирует оповестить Японию о своей позиции в связи с этим вопросом, а также выразит беспокойство Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребует раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.Призыв КитаяКитай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ, говорится в заявлении МИД КНР.В ведомстве подчеркнули, что океан — общее достояние человечества, а вопрос сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" — это не только внутренняя проблема Японии.Опасность для лососевыхСлив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын."Фукусима" находится на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Когда радиоактивное загрязнение попадает в Тихий океан у берегов Хонсю, оно быстро и однонаправленно переносится в северо-восточном направлении течением Куросио, которое дальше переходит в Северо-Тихоокеанское течение. Все загрязнение выносится напрямую в северную часть Тихого океана. Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны "Фукусимы", а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось", - сказал Лисицын.Авария на "Фукусиме-1"Авария на АЭС "Фукусима-1"произошла в марте 2011 года. Тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы охлаждения и энергоснабжения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Также отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий аварии уйдет 40 лет.
https://ria.ru/20210311/fukusima-1600466457.html
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фукусима-1, япония, в мире

Япония сбросит радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

06:26 13.04.2021 (обновлено: 06:53 13.04.2021)
 
© AP Photo / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism via Kyodo News Последствия аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года
Последствия аварии на АЭС Фукусима-1 в марте 2011 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism via Kyodo News
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство Японии приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующую информацию распространило агентство "Киодо".
По предварительным данным, проведение операции запланировано на 2023 год.
Используемая для охлаждения ядерных реакторов вода в настоящее время хранится в резервуарах на территории АЭС. Перед утилизацией ее очистят от радиоактивных элементов, в частности трития.
Все имеющиеся емкости, учитывая текущие темпы накопления жидкости в резервуарах, будут заполнены к концу 2022 года.
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Реакция США

США ждут от Японии подтверждения, что сброс воды из Фукусимы является правильным решением, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
"В уникальной и сложной ситуации Япония изучила варианты и последствия, поддерживала транспарентность относительно принятого решения и похоже, что ее подход соответствует принятым в мире стандартам ядерной безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую координацию с правительством Японии и на общение по мере того, как правительство отслеживает эффективность этого подхода", - заявил Прайс.
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Неприемлемое решение

Южная Корея сильно сожалеет и называет неприемлемым одностороннее решение Японии сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил на брифинге глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль.
Он добавил, что в течение дня Южная Корея планирует оповестить Японию о своей позиции в связи с этим вопросом, а также выразит беспокойство Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и потребует раскрытия информации и расследования в отношении процесса сброса.
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Призыв Китая

Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ, говорится в заявлении МИД КНР.
В ведомстве подчеркнули, что океан — общее достояние человечества, а вопрос сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" — это не только внутренняя проблема Японии.
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Опасность для лососевых

Слив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии приведет к тому, что возможное радиоактивное загрязнение вынесет в центр северной части Тихого океана, где набирает вес тихоокеанский лосось, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
"Фукусима" находится на тихоокеанском побережье острова Хонсю. Когда радиоактивное загрязнение попадает в Тихий океан у берегов Хонсю, оно быстро и однонаправленно переносится в северо-восточном направлении течением Куросио, которое дальше переходит в Северо-Тихоокеанское течение. Все загрязнение выносится напрямую в северную часть Тихого океана. Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определённое загрязнение со стороны "Фукусимы", а со сливом воды будут получать еще больше. В первую очередь это тихоокеанский лосось", - сказал Лисицын.
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Авария на "Фукусиме-1"

Авария на АЭС "Фукусима-1"произошла в марте 2011 года. Тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы охлаждения и энергоснабжения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Также отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.
По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий аварии уйдет 40 лет.
 
Фукусима-1ЯпонияВ мире
 
 
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