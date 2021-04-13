https://ria.ru/20210413/fukusima-1728004526.html

Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с "Фукусимы-1"

Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с "Фукусимы-1"

Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T06:25

2021-04-13T06:25

2021-04-13T06:25

мид кнр

фукусима-1

китай

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/105312/62/1053126267_0:233:2953:1894_1920x0_80_0_0_831b76af747219ab1f06857e15bea14d.jpg

ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ, говорится в заявлении МИД КНР.Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки, сообщило ранее агентство Киодо."Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве подчеркнули, что океан — общее достояние человечества, а вопрос сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" — это не только внутренняя проблема Японии.Китай также призвал Японию заново пересмотреть вопрос утилизации сточных вод с АЭС "Фукусима-1" и не начинать сброс воды в море до того, как пройдут всесторонние консультации и будет достигнут консенсус со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ."Китай продолжит вместе с международным сообществом внимательно следить за развитием событий и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры", - указано в заявлении.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728003890.html

https://ria.ru/20210411/fukusima-1727742877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fukusima-1727512202.html

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире