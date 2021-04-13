https://ria.ru/20210413/fukusima-1728004526.html
Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с "Фукусимы-1"
Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с "Фукусимы-1"
Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:25
2021-04-13T06:25
2021-04-13T06:25
мид кнр
фукусима-1
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япония
в мире
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай призвал Японию пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ, говорится в заявлении МИД КНР.Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки, сообщило ранее агентство Киодо."Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу", - говорится в заявлении МИД.В ведомстве подчеркнули, что океан — общее достояние человечества, а вопрос сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" — это не только внутренняя проблема Японии.Китай также призвал Японию заново пересмотреть вопрос утилизации сточных вод с АЭС "Фукусима-1" и не начинать сброс воды в море до того, как пройдут всесторонние консультации и будет достигнут консенсус со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ."Китай продолжит вместе с международным сообществом внимательно следить за развитием событий и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры", - указано в заявлении.Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.
https://ria.ru/20210413/fukusima-1728003890.html
https://ria.ru/20210411/fukusima-1727742877.html
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мид кнр, фукусима-1, китай, япония, в мире
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай
призвал Японию
пересмотреть вопрос утилизации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1
", проявить ответственность и не сбрасывать воду в океан без проведения всесторонних консультаций и достижения договоренностей со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ
, говорится в заявлении МИД КНР
.
Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" после тщательной очистки, сообщило ранее агентство Киодо.
"Как близкий сосед Японии и заинтересованная сторона, Китай выражает серьезную обеспокоенность по этому поводу", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что океан — общее достояние человечества, а вопрос сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" — это не только внутренняя проблема Японии.
"Мы призываем японскую сторону осознать свою ответственность, придерживаться научного подхода, выполнять свои международные обязательства и надлежащим образом отреагировать на серьезные опасения международного сообщества, соседних стран и своих граждан", - заявили в министерстве.
Китай также призвал Японию заново пересмотреть вопрос утилизации сточных вод с АЭС "Фукусима-1" и не начинать сброс воды в море до того, как пройдут всесторонние консультации и будет достигнут консенсус со всеми заинтересованными странами и МАГАТЭ.
"Китай продолжит вместе с международным сообществом внимательно следить за развитием событий и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры", - указано в заявлении.
Начало сброса воды намечено примерно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года.
Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранящаяся в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. После этого, только в том случае, если уровень содержания радиоактивных элементов будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов, она будет сброшена в океан.
Ранее в марте этого года правительство Японии попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о планах по сбросу радиоактивной воды, которая использовалась для охлаждения реакторов на аварийной станции. В частности, Япония попросила МАГАТЭ подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки перед мировым сообществом.