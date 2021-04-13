https://ria.ru/20210413/fukusima-1728000187.html

В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"

В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"

Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:29

2021-04-13T02:29

2021-04-13T10:22

фукусима (префектура)

фукусима-1

япония

в мире

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ТОКИО, 13 апр — РИА Новости. Правительство Японии решило сбросить в океан воду с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщило агентство Киодо.Оговаривается, что жидкость, которую использовали для охлаждения реакторов и сейчас хранят в резервуарах на территории станции, пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности трития. В океан она попадет только в том случае, если уровень содержания вредных веществ будет значительно ниже как национальных, так и международных стандартов.Операция намечена ориентировочно на 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости переполнятся к концу 2022 года.Соседние страны и международное сообщество обеспокоены намерениями Токио.В МИД Китая призвали Японию пересмотреть подход к решению проблемы. Власти Южной Кореи назвали его неприемлемым. В Госдепе США заявили, что ждут от Токио подтверждения безопасности озвученного плана.В марте этого года правительство Японии попросило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать мнение о намерениях по сбросу радиоактивной воды, в частности подтвердить, что метод утилизации и оборудование для нее отвечает принятым стандартам безопасности, проверить уровень радиации и обнародовать оценки.Сильнейшая после Чернобыля авария на АЭС "Фукусима-1"произошла в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Из-за утечек радиации власти эвакуировали жителей восточных районов префектуры Фукусима. Благодаря проведенной дезактивации, в некоторых из них особый режим сняли, а людям разрешили вернуться домой. Часть районов до сих пор остаются непригодными для жизни. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на ликвидацию последствий и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.

https://ria.ru/20210411/fukusima-1727742877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fukusima-1727512202.html

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фукусима (префектура), фукусима-1, япония, в мире