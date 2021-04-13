"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"

"Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", - сказали в пресс-службе соцсети.