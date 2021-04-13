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"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"
"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"
Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до выяснения обстоятельств, связанных со сбором... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:33
2021-04-13T10:55
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до выяснения обстоятельств, связанных со сбором сообществом пожертвований, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Во вторник ряд Telegram-каналов сообщили о блокировке сообщества ФСИН в соцсети из-за сбора пожертвований администраторами сообщества.
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"

09:33 13.04.2021 (обновлено: 10:55 13.04.2021)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до выяснения обстоятельств, связанных со сбором сообществом пожертвований, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Во вторник ряд Telegram-каналов сообщили о блокировке сообщества ФСИН в соцсети из-за сбора пожертвований администраторами сообщества.
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:51
Путин уволил первого заместителя директора ФСИН
"Возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", - сказали в пресс-службе соцсети.
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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