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"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"
"ВКонтакте" заблокировала "страницу ФСИН"
Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до выяснения обстоятельств, связанных со сбором... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:33
2021-04-13T09:33
2021-04-13T10:55
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала сообщество Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до выяснения обстоятельств, связанных со сбором сообществом пожертвований, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Во вторник ряд Telegram-каналов сообщили о блокировке сообщества ФСИН в соцсети из-за сбора пожертвований администраторами сообщества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/fsin-1727961381.html
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