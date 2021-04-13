https://ria.ru/20210413/forum-1728090958.html

Форум "Человек. Государство. Технологии" пройдет в Москве 28 апреля

Форум "Человек. Государство. Технологии" пройдет в Москве 28 апреля

Цифровая трансформация сегодня – залог успешного и конкурентоспособного государства завтра. Победа в цифровой гонке дает немалые преимущества: от роста... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:29

2021-04-13T15:29

2021-04-13T15:29

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/12/1552851275_0:185:3017:1882_1920x0_80_0_0_4c0cacaaf63493e9d99cc5e4c4b66a7f.jpg

МОСКВА, 13 апр – Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. Цифровая трансформация сегодня – залог успешного и конкурентоспособного государства завтра. Победа в цифровой гонке дает немалые преимущества: от роста экономики до повышения качества жизни населения. Успехи и сложности в освоении государством digital-технологий обсудят на Форуме "Человек. Государство. Технологии" 28 апреля.Глобальные задачи утвержденной правительством Российской Федерации программы "Цифровая экономика" диктуют новые требования к системе государственного управления, организации и структуре государственного аппарата.Полный перевод государственного управления на цифровую платформу – трудоёмкий процесс, требующий времени, финансовых ресурсов, технологий и подготовленных кадров. Важная миссия по проведению единой политики цифрового развития возложена на CDTO[1]. Руководители цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти становятся ключевым звеном в переходе государства на "цифровые рельсы". Темпы цифрового перехода в России ускоряются: в декабре 2020 года во всех субъектах страны были созданы центры управления регионом (ЦУРы) и назначены руководители цифровой трансформации (РЦТ), а уже 1 марта 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о наборе на обучение руководителей цифровой трансформации[2]. Это значит, что масштабы диджитализации будут расширяться с каждым днём и, чтобы не оказаться на "обочине" прогресса, следить за актуальной повесткой необходимо не только представителям региональных и муниципальных органов власти, но и представителям бизнеса, предприятиям и гражданам.Цифровизация госуправления изменит шаблоны взаимодействия между государством и бизнесом, государством и человеком и даст новые широкие возможности для повышения качества услуг, экономии времени, снижения бюрократизации процессов и выхода на новый уровень развития.О промежуточных результатах цифрового перехода, долгосрочных целях развития и главных преимуществах внедрения CDTO на всех уровнях управления расскажут на первом форуме о стратегии цифровой трансформации "Человек. Государство. Технологии".Форум, организованный "Билайн Бизнес" совместно с Forum.Digital, пройдет 28 апреля 2021 года сразу в двух форматах: онлайн и оффлайн в Пресс-центре МИА "Россия сегодня", расположенном по адресу Москва, Зубовский бульвар, 4.В центральной сессии "Разработка и реализация стратегии цифровой трансформации: путь из точки А в точку Б" Форума "Человек. Государство. Технологии" примут участие губернаторы регионов и главы республик, CDTO федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, руководители ведущих технологических компаний.Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке – https://clck.ru/U8S7sГенеральным информационным партнером форума выступит РИА Новости.Принять участие в Форуме можно двумя способами:Зарегистрироваться и подать заявку на участие в мероприятии "Человек. Государство. Технологии" можно на сайте: https://clck.ru/U8SAvКонтакты для аккредитации СМИ и другим возможностям участия:Анна Плотникова - ap@forum.digital, тел. +7 (495) 215-27-56Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.[1] - Chief Digital Transformation Officer. [2] https://digital.gov.ru/ru/events/40482/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы