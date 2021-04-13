https://ria.ru/20210413/flot-1728002159.html

Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море

Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море

США хотят отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины, но гораздо большую пользу Киеву принесло бы их присутствие в этой акватории на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T04:35

2021-04-13T04:35

2021-04-13T10:01

россия

черное море

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США хотят отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины, но гораздо большую пользу Киеву принесло бы их присутствие в этой акватории на постоянной основе, пишет украинское издание "Главред".Американские корабли в Черном море, полагает автор статьи, станут сдерживающим фактором для России. Однако, отметил он, когда в ограниченном пространстве находятся потенциально противоборствующие силы, возрастает напряженность и, как следствие, велик риск случайного начала войны.При этом, уверен автор, преднамеренно никто воевать в Черном море не собирается — ни Россия с Америкой, ни Америка с Россией.На прошлой неделе США уведомили Анкару, что 14 и 15 апреля два военных корабля пройдут через Босфор в Черное море. Они останутся там до 4 и 5 мая.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских кораблей в Черное море носят "рутинный характер", а США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США регулярно отправляют корабли в Черное море, а сейчас сопровождают эти действия агрессивной риторикой. По словам министра, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, постоянно организуя мероприятия по линии НАТО в тысячах километров от своей территории.

https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html

россия

черное море

сша

украина

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россия, черное море, сша, украина, в мире