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Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
США хотят отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины, но гораздо большую пользу Киеву принесло бы их присутствие в этой акватории на... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T04:35
2021-04-13T10:01
россия
черное море
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США хотят отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины, но гораздо большую пользу Киеву принесло бы их присутствие в этой акватории на постоянной основе, пишет украинское издание "Главред".Американские корабли в Черном море, полагает автор статьи, станут сдерживающим фактором для России. Однако, отметил он, когда в ограниченном пространстве находятся потенциально противоборствующие силы, возрастает напряженность и, как следствие, велик риск случайного начала войны.При этом, уверен автор, преднамеренно никто воевать в Черном море не собирается — ни Россия с Америкой, ни Америка с Россией.На прошлой неделе США уведомили Анкару, что 14 и 15 апреля два военных корабля пройдут через Босфор в Черное море. Они останутся там до 4 и 5 мая.По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских кораблей в Черное море носят "рутинный характер", а США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США регулярно отправляют корабли в Черное море, а сейчас сопровождают эти действия агрессивной риторикой. По словам министра, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, постоянно организуя мероприятия по линии НАТО в тысячах километров от своей территории.
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россия, черное море, сша, украина, в мире

Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море

04:35 13.04.2021 (обновлено: 10:01 13.04.2021)
 
© Фото : U.S. Navy / Seaman Austin CollinsСовместные учения стран НАТО в Черном море
Совместные учения стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : U.S. Navy / Seaman Austin Collins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США хотят отправить в Черное море военные корабли в знак поддержки Украины, но гораздо большую пользу Киеву принесло бы их присутствие в этой акватории на постоянной основе, пишет украинское издание "Главред".
Американские корабли в Черном море, полагает автор статьи, станут сдерживающим фактором для России. Однако, отметил он, когда в ограниченном пространстве находятся потенциально противоборствующие силы, возрастает напряженность и, как следствие, велик риск случайного начала войны.
При этом, уверен автор, преднамеренно никто воевать в Черном море не собирается — ни Россия с Америкой, ни Америка с Россией.
На прошлой неделе США уведомили Анкару, что 14 и 15 апреля два военных корабля пройдут через Босфор в Черное море. Они останутся там до 4 и 5 мая.
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 19:58
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских кораблей в Черное море носят "рутинный характер", а США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США регулярно отправляют корабли в Черное море, а сейчас сопровождают эти действия агрессивной риторикой. По словам министра, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, постоянно организуя мероприятия по линии НАТО в тысячах километров от своей территории.
 
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