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В горсовет Славянска принесли российский флаг
В горсовет Славянска принесли российский флаг
Украинский активист принес в сессионный зал горсовета Славянска российский флаг, сообщает "24 канал". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:15
2021-04-13T07:15
2021-04-13T08:37
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинский активист принес в сессионный зал горсовета Славянска российский флаг, сообщает "24 канал".Это произошло во время пленарного заседания 12 апреля. По сведениям телеканала, флаг принес и установил рядом с украинским местный житель Василий Хоменко, участник боевых действий в Донбассе и "проукраинский" общественный деятель. Зачем он это сделал, неизвестно, так как объяснить ему ничего не позволили.Мэр города вызвал полицейского, который вынес полотнище.В апреле 2014 года Славянск стал одним из очагов противостояния ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинских силовиков. В июле город заняли украинские военные.
https://ria.ru/20210318/slavyansk-1601814791.html
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донецкая народная республика, славянск, украина, в мире