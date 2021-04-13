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В Москве пропал экс-глава пресс-службы Лукашенко, сообщил источник
В Москве пропал экс-глава пресс-службы Лукашенко, сообщил источник
Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:22
2021-04-13T11:22
россия
александр лукашенко
владимир некляев
москва
минск
белоруссия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Александр Федута - советский и белорусский политический деятель, литературовед и политолог, доктор гуманитарных наук (Польша). В 1994 году Федута после победы Александра Лукашенко на выборах президента возглавил управление общественно-политической информации его администрации, но в начале 1995-го был снят с этого поста.На выборах президента Белоруссии в 2010 году Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, после их проведения он был арестован в Минске по статье "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В мае 2011 года Федуту приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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россия, александр лукашенко, владимир некляев, москва, минск, белоруссия

В Москве пропал экс-глава пресс-службы Лукашенко, сообщил источник

11:22 13.04.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Белорусский политолог и литературовед Александр Федута пропал в Москве, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
"Днем понедельника женщина сообщила в полицию, что на связь не выходит ее знакомый - Федута Александр Иосифович 1964 года рождения. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Александр Федута - советский и белорусский политический деятель, литературовед и политолог, доктор гуманитарных наук (Польша). В 1994 году Федута после победы Александра Лукашенко на выборах президента возглавил управление общественно-политической информации его администрации, но в начале 1995-го был снят с этого поста.
На выборах президента Белоруссии в 2010 году Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, после их проведения он был арестован в Минске по статье "участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". В мае 2011 года Федуту приговорили к двум годам лишения свободы условно.
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир НекляевМоскваМинскБелоруссия
 
 
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