https://ria.ru/20210413/evrosoyuz-1728145182.html
Евросоюз не стал комментировать решение Ирана обогащать уран до 60%
Евросоюз не стал комментировать решение Ирана обогащать уран до 60%
Европейский союз остается приверженным переговорам в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:32
2021-04-13T19:32
2021-04-13T19:32
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бехруз камальванди
евросоюз
вена
иран
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Европейский союз остается приверженным переговорам в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на сообщения о намерении Ирана начать обогащение урана до 60%, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе.
https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бехруз камальванди, евросоюз, вена, иран, в мире