https://ria.ru/20210413/evrosoyuz-1728145182.html

Евросоюз не стал комментировать решение Ирана обогащать уран до 60%

Евросоюз не стал комментировать решение Ирана обогащать уран до 60%

Европейский союз остается приверженным переговорам в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:32

2021-04-13T19:32

2021-04-13T19:32

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бехруз камальванди

евросоюз

вена

иран

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Европейский союз остается приверженным переговорам в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на сообщения о намерении Ирана начать обогащение урана до 60%, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что подготовка к обогащению урана до уровня 60% начнется вечером 13 апреля на ядерном объекте в Натанзе.

https://ria.ru/20210413/iran-1728130623.html

вена

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бехруз камальванди, евросоюз, вена, иран, в мире