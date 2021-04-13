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Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным
Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, его последний телефонный разговор с президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:36
2021-04-13T18:36
2021-04-13T19:19
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, его последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу был очень продуктивным."С Путиным был очень продуктивный разговор, обсудили туризм, Украину, ситуацию в Карабахе. Я считаю, что каналы диалога с Россией, которые мы держим открытыми, независимо от обстоятельств, действительно работают успешно в предотвращении кризисов в нашем регионе", - сказал Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров.Он также прокомментировал переговоры в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. "С ним обсудили напряженность в Донбассе. Договорились подписать как можно быстрее соглашение о свободной торговле, верим, что наши отношения важны для стабильности и мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20210411/erdogan-1727753242.html
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владимир зеленский, владимир путин, стамбул, в мире, россия, турция