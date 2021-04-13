https://ria.ru/20210413/erdogan-1728134877.html

Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Эрдоган назвал разговор с Путиным очень продуктивным

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, его последний телефонный разговор с президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:36

2021-04-13T18:36

2021-04-13T19:19

владимир зеленский

владимир путин

стамбул

в мире

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727962371_0:19:3276:1862_1920x0_80_0_0_10d964e1829fb280532d4d8ed6548701.jpg

АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что каналы диалога между Турцией и РФ работают успешно, его последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу был очень продуктивным."С Путиным был очень продуктивный разговор, обсудили туризм, Украину, ситуацию в Карабахе. Я считаю, что каналы диалога с Россией, которые мы держим открытыми, независимо от обстоятельств, действительно работают успешно в предотвращении кризисов в нашем регионе", - сказал Эрдоган в телеобращении по итогам заседания кабинета министров.Он также прокомментировал переговоры в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. "С ним обсудили напряженность в Донбассе. Договорились подписать как можно быстрее соглашение о свободной торговле, верим, что наши отношения важны для стабильности и мира в нашем регионе", - сказал турецкий лидер.

https://ria.ru/20210411/erdogan-1727753242.html

стамбул

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, владимир путин, стамбул, в мире, россия, турция