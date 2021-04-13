https://ria.ru/20210413/eparkhiya-1728160234.html

Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей

Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей

Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:06

2021-04-13T22:06

2021-04-13T22:06

религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл во вторник провел первое за год очное заседание Синода, согласно решению которого в Московской области будет образовано пять епархий: Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская, Одинцовская, следует из документа.Сейчас на территории столицы и области действует Московская городская епархия (Москва) и Московская епархия (область). Последняя - крупнейшая в РПЦ. Она, согласно официальному сайту патриархии, насчитывает 1635 храмов и 329 часовен, ее служителями являются 1613 клириков. По уставу Русской церкви она подчиняется непосредственно патриарху. В управлении областной епархией ему помогает митрополит Коломенский и Крутицкий. А в случае смерти предстоятеля он становится временным управляющим."Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые епархии", - говорится в решении синода.

https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)