https://ria.ru/20210413/eparkhiya-1728160234.html
Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей
Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей
Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:06
2021-04-13T22:06
2021-04-13T22:06
религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл во вторник провел первое за год очное заседание Синода, согласно решению которого в Московской области будет образовано пять епархий: Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская, Одинцовская, следует из документа.Сейчас на территории столицы и области действует Московская городская епархия (Москва) и Московская епархия (область). Последняя - крупнейшая в РПЦ. Она, согласно официальному сайту патриархии, насчитывает 1635 храмов и 329 часовен, ее служителями являются 1613 клириков. По уставу Русской церкви она подчиняется непосредственно патриарху. В управлении областной епархией ему помогает митрополит Коломенский и Крутицкий. А в случае смерти предстоятеля он становится временным управляющим."Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые епархии", - говорится в решении синода.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)