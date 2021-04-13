Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/eparkhiya-1728160234.html
Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей
Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей
Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:06
2021-04-13T22:06
религия и мировоззрение
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728115418_0:75:2500:1481_1920x0_80_0_0_3152120955644466bcd8fa267ec53a76.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на сайте РПЦ.Патриарх Кирилл во вторник провел первое за год очное заседание Синода, согласно решению которого в Московской области будет образовано пять епархий: Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская, Одинцовская, следует из документа.Сейчас на территории столицы и области действует Московская городская епархия (Москва) и Московская епархия (область). Последняя - крупнейшая в РПЦ. Она, согласно официальному сайту патриархии, насчитывает 1635 храмов и 329 часовен, ее служителями являются 1613 клириков. По уставу Русской церкви она подчиняется непосредственно патриарху. В управлении областной епархией ему помогает митрополит Коломенский и Крутицкий. А в случае смерти предстоятеля он становится временным управляющим."Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые епархии", - говорится в решении синода.
https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728115418_213:0:2288:1556_1920x0_80_0_0_a5c11ec375557c61cc3cde4bfebaf5f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)

Крупнейшую епархию РПЦ поделили на пять частей

22:06 13.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Синод РПЦ постановил образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее пять епархий, говорится в журнале заседания Синода, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл во вторник провел первое за год очное заседание Синода, согласно решению которого в Московской области будет образовано пять епархий: Коломенская, Балашихинская, Подольская, Сергиево-Посадская, Одинцовская, следует из документа.
Сейчас на территории столицы и области действует Московская городская епархия (Москва) и Московская епархия (область). Последняя - крупнейшая в РПЦ. Она, согласно официальному сайту патриархии, насчитывает 1635 храмов и 329 часовен, ее служителями являются 1613 клириков. По уставу Русской церкви она подчиняется непосредственно патриарху. В управлении областной епархией ему помогает митрополит Коломенский и Крутицкий. А в случае смерти предстоятеля он становится временным управляющим.
"Образовать на территории Московской области митрополию, включив в нее вышеупомянутые епархии", - говорится в решении синода.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
18:15Распространение коронавируса
Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния