https://ria.ru/20210413/eliseevskiy-1728152861.html

Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином

Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином

В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .

2021-04-13T20:40

2021-04-13T20:40

2021-04-13T20:40

гастроном «елисеевский»

магазин

москва

торговля

история

видео

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В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно. 2021-04-13T20:40 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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