https://ria.ru/20210413/eliseevskiy-1728152861.html
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .
2021-04-13T20:40
2021-04-13T20:40
2021-04-13T20:40
гастроном «елисеевский»
магазин
москва
торговля
история
видео
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В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.
москва
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.
2021-04-13T20:40
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PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, гастроном «елисеевский», магазин, москва, торговля, история, видео
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .
2021-04-13T20:40
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PT2M56S
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .