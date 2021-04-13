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Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .
2021-04-13T20:40
2021-04-13T20:40
гастроном «елисеевский»
магазин
москва
торговля
история
видео
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В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, гастроном «елисеевский», магазин, москва, торговля, история, видео
Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .
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Елисеевский гастроном: что будет с легендарным магазином

20:40 13.04.2021
 
Читать ria.ru в
В Москве закрылся легендарный гастроном "Елисеевский". Он работал с 1901 года и привлекал москвичей и гостей столицы изысканными товарами и интерьерами. .
В последние годы магазин принадлежал сети "Алые паруса", которая в период пандемии коронавируса ушла с рынка. Столичные власти планируют сохранить исторически ценный магазин, но когда он вновь распахнет двери покупателям – неизвестно.
 
Гастроном «Елисеевский»МагазинМоскваТорговляисторияВидео
 
 
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