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Помощница депутата от Башкирии погибла в ДТП
Помощница депутата от Башкирии погибла в ДТП
Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров сообщил о гибели в аварии своей 24-летней помощницы из башкирского Сибая. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:37
2021-04-13T22:37
россия
госдума рф
единая россия
сибай
происшествия
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УФА, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров сообщил о гибели в аварии своей 24-летней помощницы из башкирского Сибая."В страшном ДТП оборвалась жизнь светлого человека нашей команды из Сибая Азалии Киекбаевой. Ей было всего 24 года. Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям", - написал Байгускаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, у девушки осталась сестра-близнец Камилла.В Telegram-каналах появилась информация о том, что девушка погибла в результате опрокидывания минивена Toyota Hiace. Машина, в которой ехала Киекбаева, слетела в кювет. В результате она погибла, еще четыре пассажира пострадали. Где именно произошла авария, не уточняется.Байгускаров является депутатом Госдумы с 2016 года от Салаватского одномандатного избирательного округа Башкирии, валятся членом фракции "Единая Россия".
https://ria.ru/20210413/avariya-1728103772.html
https://ria.ru/20210412/postradavshie-1727932970.html
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россия, госдума рф, единая россия, сибай, происшествия

Помощница депутата от Башкирии погибла в ДТП

22:37 13.04.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
УФА, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров сообщил о гибели в аварии своей 24-летней помощницы из башкирского Сибая.
"В страшном ДТП оборвалась жизнь светлого человека нашей команды из Сибая Азалии Киекбаевой. Ей было всего 24 года. Она всегда была готова прийти на помощь, оказать поддержку нашим начинаниям", - написал Байгускаров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, у девушки осталась сестра-близнец Камилла.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что девушка погибла в результате опрокидывания минивена Toyota Hiace. Машина, в которой ехала Киекбаева, слетела в кювет. В результате она погибла, еще четыре пассажира пострадали. Где именно произошла авария, не уточняется.
Байгускаров является депутатом Госдумы с 2016 года от Салаватского одномандатного избирательного округа Башкирии, валятся членом фракции "Единая Россия".
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